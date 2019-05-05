Львовских фискалов подозревают в организации крупного конвертационного центра

Государственное бюро расследований (ГБР) расследует причастность должностных лиц Главного управления Государственной фискальной службы Львовской области к работе незаконного конвертационного центра с оборотом 500 млн гривен в месяц.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

"Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Львове, проводят комплекс следственных действий чтобы установить должностных лиц Главного управления ГФС во Львовской области, причастных к указанной противоправной схеме, а также других лиц, причастных к работе конвертационного центра", - говорится в нем.

Согласно сообщению, в ходе досудебного расследования, проводимого по признакам совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 2 ст. 205 УК (фиктивное предпринимательство, причинившее крупный материальный ущерб государству), ГБР совместно с Национальным антикоррупционным бюро и Управлением внутренней безопасности СБУ разоблачили противоправную схему вывода в теневой сектор безналичных средств предприятий реального сектора экономики и государственных средств путем конвертации их в наличные в результате организации незаконного формирования налогового кредита.

Отметается, что месячный теневой оборот указанного конвертационного центра, действовавшего в течение 2018-2019 годов, составлял свыше 500 млн гривен.

Кроме этого, были проведены обыски по месту работы отдельных должностных лиц Главного управления ГФС во Львовской области и на объектах, которые использовались организаторами транзитно-конвертационного центра для аккумулирования наличных.

Во время обысков были изъяты соответствующие вещественные доказательства.

Как сообщали Українські Новини, детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и следователи Госбюро расследований (ГБР) пришли с обысками к отдельным должностным лицам Главуправления Государственной фискальной службы во Львовской области.

Ранее СБУ и ГФС ликвидировали конвертационный центр с ежегодным оборотом 400 млн гривен.