Косплей-шоу от собак и знаменитые гости: в Киеве отгремел Comic Con Ukraine 2019

21-22 сентября в Киеве во второй раз прошел масштабный фестиваль Comic Con Ukraine 2019, который обьединил тысячи любителей комиксов и косплея. Об этом сообщает официальная страница фестиваля в Facebook.

Посетители мероприятия имели возможность встретиться с известными звездными гостями, принять участие в игровых турнирах, посетить тематические локации и фотозоны, грандиозное K-Pop и косплей-шоу. Организаторы сделали все для того, чтоб фестиваль был масштабнее прошлогоднего, который состоялся 22-23 сентября.

Изюминкой фестиваля стал Dog Cosplay Contest, где гости могли показать своих домашних любимцев в нарядах супергероев и побороться за звание "Лучшей собаки-косплеера".

Удивила посетителей феста и зона "Звездных войн", где была представлена полноразмерная модель истребителя T-65 X-Wing от команды Project X1 с Германии.

Организаторы также существенно расширили зону настольных турниров, торговую и комикс-зону. Также работал лекторий, где можно было получить ответы на интересующие вопросы.

В увеличенной ARP (Live Action Role Play)-зоне посетители имели возможность увидеть представителей разных рас и пройти квесты с их участием.