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  • Бородянский перечит Зеленскому - не хочет менять языковой закон, хотя президент обещал это сделать
23 сентября 2019, понедельник, 12:30 3018
Политика 2019-09-23T15:30:03+03:00
Українські Новини
Бородянский перечит Зеленскому - не хочет менять языковой закон, хотя президент обещал это сделать

Бородянский перечит Зеленскому - не хочет менять языковой закон, хотя президент обещал это сделать

Голосование за закон о языке. Скриншот трансляции
Голосование за закон о языке. Скриншот трансляции

Новоназначенный министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский не видит причин для внесения изменений в закон об украинском языке, который вступил в силу 16 июля и находится в компетенции главы государства. Об этом он сказал в интервью Громадському радіо.

"Что касается языка, то я считаю, что есть закон о языке, который надо выполнять. И я пока не вижу причин, чтобы анонсировать какие-то изменения в этот закон", – отметил Бородянский.

Министр сообщил, что несмотря на то, что родился в Западной Украине, он всю жизнь разговаривал на русском языке. Но теперь, когда занял должность чиновника, Бородянский перешел на украинский.

"Постоянно разговариваю на украинском я уже месяц, и мне нравится. Это такой период, когда я использую слова, которые я забыл, я их раньше не использовал, речь становится более яркой, я более качественно могу высказывать свое мнение, меня увлекает процесс овладения языковыми нюансами", – сказал он.

Владимир Бородянский отметил, что люди, которые разговаривают на русском, не являются создателями "русского мира". Также он не соглашается, что президент Владимир Зеленский был создателем "русского мира".

Как сообщали Українські Новини, Зеленский проанализировал спорный языковой закон, но результаты пока держат в секрете.

Россия снова решила созвать Совбез ООН из-за украинского языка в Украине.

Ранее был опубликован полный текст закона об украинском языке.

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