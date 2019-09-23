Представитель ГПУ способствовал освобождению от ответственности коллеги-взяточника

Представитель Генпрокуратуры поддержал в суде ходатайство о прекращении производства в отношении бывшего коллеги Олега Люклян из Прикарпатья, который попался на 2000 долларах взятки.

Производство относительно Олега Люклян Надворнянский районный суд рассматривал более трех лет, пишет "Курс".

Люклян в декабре 2015 года был назначен на должность первого заместителя руководителя Надворнянской местной прокуратуры. Уже в январе 2016 года договорился с предпринимателем - фигурантом уголовного производства - о том, что прокуратура не будет подавать апелляцию на приговор Косовского районного суда, и обещал "положительно" решить вопрос в гражданском иске об аренде земли, за которую судился этот предприниматель. Свои "услуги" Люклян оценил в 2000 долларов.

Предприниматель через бывшую сотрудницу прокуратуры передал Люклян 2000 долларов двумя траншами - по тысяче долларов. Один возле гипермаркета "Эпицентр", второй - в своем авто на стоянке у Надворнянской прокуратуры.

После получения второго транша Люклян вместе с сообщницей задержали в его кабинете. Женщина вроде бы не знала, что передает взятку, поэтому к ответственности его не привлекали.

Против Олега Люклян открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины - получение неправомерной выгоды должностным лицом.

Однако в суд дело передали уже по ч. 1 ст. 190 УК Украины - мошенничество. Судебная тяжба длилась более трех лет. Сторону обвинения представлял в суде представитель Генпрокуратуры Александр Проскурников. Большинство заседаний суд переносил из-за того, что не появлялся именно Проскурников.

Когда завершились сроки привлечения Люклян к уголовной ответственности, то признал свою вину и подал ходатайство о прекращении производства.

"Прокурор Проскурников А. А. в судебном заседании не возражал относительно удовлетворения ходатайства обвиняемого, отметив, что в настоящее время действительно есть основания, предусмотренные УПК Украины для закрытия уголовного производства и освобождения Люклян от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности", - говорится в постановлении суда.

Так, суд закрыл производство и освободил Олега Люклян от уголовной ответственности. Он должен заплатить 1407 грн процессуальных издержек за проведение технической экспертизы.

Как сообщали Українські Новини, Генпрокуратура стала Офисом генпрокурора.

Ранее новым генпрокурором был назначен Руслан Рябошапка.