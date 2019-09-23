Дело Гандзюк: пьяный депутат Рыщук избил человека

Адвокат заявляет, что бывший заместитель председателя Херсонской областной государственной администрации Евгений Рыщук в пьяном виде избил человека.\r\nОб этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"Евгений Рищук, бывший депутат БПП, которая сейчас "Европейская солидарность", тот, на кого указывают, как на заказчика убийства Екатерины Гандзюк, сегодня ночью, пьяный, избил человека и угрожал убить друга Кати, который живет в Херсоне", - написал адвокат.\r\nНайем является координатором защиты семьи погибшей экс-исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nСоветник главы облгосадминистрации Богдан Ковалев подтвердил факт драки.\r\n"Срочно выехал в Олешковский район. Поступил сигнал, что депутат областного совета от партии БПП Евгений Рыщук избил депутата Олешковской районой рады Романа Чухалова. Есть факт, работаю на месте, поднимаю все службы, сопровождаю потерпевшего в больницу", - написал он в соцсети Facebook.\r\nПресс-служба полиции сообщает, что инцидент произошел на праздновании Дня села Правые Саги 22 сентября.\r\n"22 сентября около 23:30 в полицию позвонил 37-летний житель г. Олешки. Он сообщил, что во время празднования Дня села Правые Саги в местном доме культуры его ударил в лицо 42-летний мужчина", - говорится в сообщении.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nОткрыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса.\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, СБУ подозревает семью Мангера в финансировании сбежавшего за границу подозреваемого в деле об убийстве Гандзюк.\r\nВ суд передали обвинительный акт в отношении 5 человек.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nРанее в Генпрокуратуре заявили о намерении расширить круг подозреваемых в заказе и организации убийства Екатерины Гандзюк.