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23 сентября 2019, понедельник, 10:45 179
Политика 2019-09-23T11:02:25+03:00
Українські Новини
Дело Гандзюк: пьяный депутат Рыщук избил человека

Дело Гандзюк: пьяный депутат Рыщук избил человека

Евгений Рыщук. Фото: facebook.com/Рыщук
Евгений Рыщук. Фото: facebook.com/Рыщук

Адвокат  заявляет, что бывший заместитель председателя Херсонской областной государственной администрации Евгений Рыщук в пьяном виде избил человека.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Евгений Рищук, бывший депутат БПП, которая сейчас "Европейская солидарность", тот, на кого указывают, как на заказчика убийства Екатерины Гандзюк, сегодня ночью, пьяный, избил человека и угрожал убить друга Кати, который живет в Херсоне", - написал адвокат.

Найем является координатором защиты семьи погибшей экс-исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.

Советник главы облгосадминистрации Богдан Ковалев подтвердил факт драки.

"Срочно выехал в Олешковский район. Поступил сигнал, что депутат областного совета от партии БПП Евгений Рыщук избил депутата Олешковской районой рады Романа Чухалова. Есть факт, работаю на месте, поднимаю все службы, сопровождаю потерпевшего в больницу", - написал он в соцсети Facebook.

Пресс-служба полиции сообщает, что инцидент произошел на праздновании Дня села Правые Саги 22 сентября.

"22 сентября около 23:30 в полицию позвонил 37-летний житель г. Олешки. Он сообщил, что во время празднования Дня села Правые Саги в местном доме культуры его ударил в лицо 42-летний мужчина", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, СБУ подозревает семью Мангера в финансировании сбежавшего за границу подозреваемого в деле об убийстве Гандзюк.

В суд передали обвинительный акт в отношении 5 человек.

Ранее в Генпрокуратуре заявили о намерении расширить круг подозреваемых в заказе и организации убийства Екатерины Гандзюк.

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