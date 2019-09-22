Исландскую группу оштрафовали из-за провокации на Евровидении-2019

Исландская радиостанция RÚV оштрафована из-за того, что музыкальная группа из этой страны Hatari во время конкурса "Евровидение-2019" демонстрировала флаги Палестинской автономии.

Таким образом группа нарушила запрет на политизацию соревнований, отмечается пресс-службой Европейского вещательного союза (EBU), пишет DW. Сумма штрафа не называется. Согласно правилам "Евровидения", политические высказывания во время конкурса запрещены.

Вопреки предостережениям, группа Hatari использовала шоу "Евровидения-2019", которое проходило в Израиле, для высказывания пропалестинской точки зрения. Во время объявления оценок участники группы перед телекамерами держали развернутые плакаты, на которых были изображены флаги Палестинской автономии. Действие происходило в так называемой "Зеленой комнате", где артисты дают интервью после выступления. Поступок исландских музыкантов вызвал недовольство зрителей конкурса.

Еще до конкурса, в марте 2019 года, израильская организация Shurat HaDin Israel Law Center призвала запретить исландскому коллективу Hatari въезд на территорию Израиля. Группа Hatari выступила с песней "Ненависть восторжествует", заняв в итоге десятое место. Победителем стал голландец Дункан Лоуренс с песней "Аркада".

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Duncan Laurence из Нидерландов победил в финале музыкального конкурса Евровидение-2019.