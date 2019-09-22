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22 вересня 2019, неділя, 18:17 50
Зовнішня політика 2019-09-22T21:30:03+03:00
Українські Новини
Трамп заявив, що Євросоюз виділяє Україні мало грошей

Трамп заявив, що Євросоюз виділяє Україні мало грошей

Президент США Дональд Трамп упевнений, що Україні треба виділяти більше грошей для допомоги у вирішенні проблем. Зокрема, Трамп дорікнув країни ЄС і закликав їх виділяти більше грошей Україні. Про це він заявив у неділю, 22 вересня, журналістам на Південній галявині Білого дому перед відправленням в Х'юстон, передає Сьогодні.

"В України є багато проблем. Німеччина, Франція, весь ЄС повинні виділяти більше грошей. Чому ми витрачаємо гроші, а вони ні? Порівняно з нами вони мало витрачають, і я цьому не радий", – зазначив Трамп.

Як повідомляли Українські Новини, стала відома повна програма візиту Зеленського у США на Генасамблею ООН.

Перший зустріч Зеленського та Трампа планувалася на вересень.

Тим часом спеціальний представник США з питань України Курт Волкер заявляє, що немає жодних необхідних для виконання умов для зустрічі Зеленського та Трампа.

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