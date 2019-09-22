Трамп заявив, що Євросоюз виділяє Україні мало грошей

Президент США Дональд Трамп упевнений, що Україні треба виділяти більше грошей для допомоги у вирішенні проблем. Зокрема, Трамп дорікнув країни ЄС і закликав їх виділяти більше грошей Україні. Про це він заявив у неділю, 22 вересня, журналістам на Південній галявині Білого дому перед відправленням в Х'юстон, передає Сьогодні.

"В України є багато проблем. Німеччина, Франція, весь ЄС повинні виділяти більше грошей. Чому ми витрачаємо гроші, а вони ні? Порівняно з нами вони мало витрачають, і я цьому не радий", – зазначив Трамп.

Як повідомляли Українські Новини, стала відома повна програма візиту Зеленського у США на Генасамблею ООН.

Перший зустріч Зеленського та Трампа планувалася на вересень.

Тим часом спеціальний представник США з питань України Курт Волкер заявляє, що немає жодних необхідних для виконання умов для зустрічі Зеленського та Трампа.