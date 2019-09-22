САП направила в Антикоррупционный суд дело о хищении 98 млн гривен "Укрзализныци"

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершила расследование хищения в течение 2016-2017 годов более 98,2 млн гривен ПАО "Укрзализныця" при закупке горючего по завышенным ценам. Об этом сообщает пресс-служба САП.

Так, сообщается, что в Высший антикоррупционный суд Украины был направлен обвинительный акт в отношении шести лиц, подозреваемых в хищении средств.

"Среди обвиняемых 4 должностные лица филиала "Центр транспортного сервиса "Лиски" ПАО "Укрзализныця" и 2 руководителя частных коммерческих учреждений, задействованных в незаконном завладении средствами", - говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что на протяжении 2016-2017 годов служебные лица Филиала «Центр транспортного сервиса «Лиски»ПАО «Укрзализныця», злоупотребляя своим служебным положением, завладели средствами ПАО «Укрзализныця»в сумме 98,2 млн гривен путем документального оформления бестоварных операций по приобретению мазута флотского и дизельного топлива в ООО «Скела Терциум». Однако фактически указанные материалы не поставлялись ни к паромам, для нужд которых заключались договоры поставки топлива, ни к арендованным резервуарам.

Действия указанных лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины.

"К тому же, в ходе досудебного расследования установлено, что руководитель предприятия, которое получило средства за якобы поставленное топливо, в дальнейшем совершил с ними финансовые операции с целью их легализации, в связи с чем его действия дополнительно квалифицированы по ч. 3 ст. 209 УК Украины", - отметили в САП.

Как сообщали Українські Новини, Зеленского призвали немедленно провести аудит "Укрзализныци" и сменить руководство.

Тем временем двух чиновников подозревают в причинении ущерба "Укрзализныце" в почти 40 млн гривен.