Порошенко дав комплементарне інтерв'ю своєму "5 каналу" про улюблені цукерки Roshen

Екс-президент Петро Порошенко, який прокоментував нібито планований ним "путч", дав інтерв'ю "5 каналу", в якому розповів про своїх улюблених цукерках своєї ж кондитерської фабрики Roshen.

Так, глядач запитав у Порошенка, які цукерки Roshen він любить найбільше.

Порошенко відповів, що його улюбленими цукерками є "Ромашка", "Шалена бджілка" та "Червоний мак".

"Мені не дають, ні того, ні того. Якщо у вас дозволяється реклама, на "5 каналі "можна ... Їжте "Шалену бджілку", - пожартував він.

Як повідомляли Українські Новини, в суботу, 7 вересня, коли відбувся масштабний обмін полоненими, під Києвом в елітному кінному клубі Equides пройшов корпоратив для менеджерів корпорації Roshen (належить Петру Порошенко - Ред.) на честь її 23-річчя. Називався він Roshen Music Fest. Це традиційний захід, який корпорація екс-президента проводить з великим розмахом. Минулого року, на ньому виступав, наприклад, Монатік.

Відзначимо, що до складу корпорації Roshen входять Кременчуцька, 2 Вінницькі, Київська кондфабрики, Маріупольська, яка на стадії ліквідації, а також Клайпедська кондитерська фабрика UAB Roshen (Литва) і фабрика Bonbonetti Choco (Угорщина); Вінницький молочний завод Roshen, законсервована Липецька фабрика (Росія).

Екс-Президент Петро Порошенко є кінцевим бенефіціарним власником групи Roshen; у квітні 2016 року інвестиційна компанія ICU заявила про завершення передачі в траст компанії Rothschild Trust частки Порошенко в кондитерській корпорації Roshen.