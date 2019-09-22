підписатися на розсилку
24.3 24.65
26.7 27.25
˟
22 вересня 2019, неділя, 13:00 14
Суспільство 2019-09-22T14:15:02+03:00
Українські Новини
Порошенко дав комплементарне інтерв'ю своєму "5 каналу" про улюблені цукерки Roshen

Порошенко дав комплементарне інтерв'ю своєму "5 каналу" про улюблені цукерки Roshen

Петро Порошенко. Скріншот/5 канал
Петро Порошенко. Скріншот/5 канал

Екс-президент Петро Порошенко, який прокоментував нібито планований ним "путч", дав інтерв'ю "5 каналу", в якому розповів про своїх улюблених цукерках своєї ж кондитерської фабрики Roshen.

Так, глядач запитав у Порошенка, які цукерки Roshen він любить найбільше.

Порошенко відповів, що його улюбленими цукерками є "Ромашка", "Шалена бджілка" та "Червоний мак".

"Мені не дають, ні того, ні того. Якщо у вас дозволяється реклама, на "5 каналі "можна ... Їжте "Шалену бджілку", - пожартував він.

Як повідомляли Українські Новини, в суботу, 7 вересня, коли відбувся масштабний обмін полоненими, під Києвом в елітному кінному клубі Equides пройшов корпоратив для менеджерів корпорації Roshen (належить Петру Порошенко - Ред.) на честь її 23-річчя. Називався він Roshen Music Fest. Це традиційний захід, який корпорація екс-президента проводить з великим розмахом. Минулого року, на ньому виступав, наприклад, Монатік.

Відзначимо, що до складу корпорації Roshen входять Кременчуцька, 2 Вінницькі, Київська кондфабрики, Маріупольська, яка на стадії ліквідації, а також Клайпедська кондитерська фабрика UAB Roshen (Литва) і фабрика Bonbonetti Choco (Угорщина); Вінницький молочний завод Roshen, законсервована Липецька фабрика (Росія).

Екс-Президент Петро Порошенко є кінцевим бенефіціарним власником групи Roshen; у квітні 2016 року інвестиційна компанія ICU заявила про завершення передачі в траст компанії Rothschild Trust частки Порошенко в кондитерській корпорації Roshen.

Більше новин про: Roshen Петро Порошенко цукерки

Архів
Новини
САП направила до Антикорупційного суду справу про розкрадання 98 млн гривень "Укрзалізниці" 13:27
Порошенко дав комплементарне інтерв'ю своєму "5 каналу" про улюблені цукерки Roshen 13:00
Формула краще, ніж ручне визначення ціни, – Порошенко оцінив "Роттердам+" 12:33
Беленюк розповів, що повністю зануриться в політику після Олімпіади-2020 12:15
У США помер власник мережі готелів Хілтон 11:49
більше новин
Є необхідність перенести з грудня на жовтень: Порошенко прокоментував чутки про "путч" 09:42
У росіян, які куплять сільгоспземлі в Україні, будуть їх конфісковувати, - Мінекономіки 16:35
Київ потрапив у топ-15 міст світу з наймасштабнішими заторами 09:17
Україна повністю перейшла під управління Сороса, – Рабінович 16:16
Українська делегація не поїде на сесію ПАРЄ 13:09
більше новин
У росіян, які куплять сільгоспземлі в Україні, будуть їх конфісковувати, - Мінекономіки 16:35
Видобуток бурштину та гральний бізнес: Зеленський доручив Кабміну внести 9 законопроектів для економічного зростання 15:28
В Албанії стався найсильніший за 30 років землетрус, постраждали майже 70 осіб 08:26
Volkswagen на смерть збив жінку на Одеській трасі. Фото: Інформатор
На Одеській трасі Volkswagen збив на смерть жінку на "зебрі", водій втік 08:51
У Києві тисячі людей вийшли на Всесвітній марш за клімат 22:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok