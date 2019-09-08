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08 сентября 2019, воскресенье, 11:15 29
Политика 2019-09-08T11:16:59+03:00
Українські Новини
Roshen в день обмена пленными с размахом отпраздновал свое 23-летие под Киевом

Roshen в день обмена пленными с размахом отпраздновал свое 23-летие под Киевом

Поет Джейми Каллум, фото: Варвара Квитка
Поет Джейми Каллум, фото: Варвара Квитка

В субботу, 7 сентября, когда состоялся масштабный обмен пленными, под Киевом в элитном конном клубе Equides прошел корпоратив для менеджеров корпорации Roshen (принадлежит Петру Порошенко - Ред.) в честь ее 23-летия. Назывался он Roshen Music Fest. Это традиционное мероприятие, которое корпорация экс-президента проводит с большим размахом. В прошлом году, на нем выступал, например, Монатик.

Как пишет "Страна", в этот раз перед дорогими гостями пели украинская группа The Hardkiss, британский поп и джаз певец Джейми Каллум и модные Jungle - это британская группа из Лондона, исполняющая музыку в жанрах модерн-соул и неосоул.

По всей территории комплекса были разбросаны фотозоны с логотипами Roshen.

Реклама феста, фото: Варвара Квитка

Фотозоны феста, фото: Варвара Квитка

Гости фестиваля, фото: Варвара Квитка

 

Участница вечеринки Анастасия, фото: Варвара Квитка

Как сообщали Українськi Новини, в июле Roshen запустил бисквитный комплекс в Борисполе (Киевская область) и планирует выйти на полную мощность 20 тыс. тонн до 2020 года, а также открыл первое кафе в Киеве, где будут угощать испанскими сладостями.

В состав корпорации Roshen входят Кременчугская, 2 Винницкие, Киевская кондфабрики, Мариупольская, которая на стадии ликвидации, а также Клайпедская кондитерская фабрика UAB Roshen (Литва) и фабрика Bonbonetti Choco (Венгрия); Винницкий молочный завод Roshen, законсервированная Липецкая фабрика (Россия).

Экс-Президент Петр Порошенко является конечным бенефициарным владельцем группы Roshen; в апреле 2016 года инвестиционная компания ICU заявила о завершении передачи в траст компании Rothschild Trust доли Порошенко в кондитерской корпорации Roshen.

 

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