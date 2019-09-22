Беленюк рассказал, что полностью окунется в политику после Олимпиады-2020

Депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Жан Беленюк, которого ранее сфотографировали спящим на заседании парламента, заявил, что его главной целью является выступить на Олимпиаде-2020, после которой он планирует на 100% "отдаться украинской политике". Об этом сообщает Радио Свобода.

"Я сразу, когда шел в депутаты, сказал, что моя главная цель - выступить на Олимпийских играх. Для этого я должен был выступить на чемпионате мира, чтобы завоевать олимпийскую лицензию. После этого я буду уже на 100% отдан украинской политике. Сейчас я пытаюсь успеть и там, и здесь. Мне кажется, что у меня это получается, потому что в прошлом году я не занимался политикой и был вторым. А в этом году начал, и стал первым", - заявил Беленюк.

Как сообщали Українські Новини, 20 сентября депутат Верховной Рады Жан Беленюк уснул прямо во время заседания парламента.

Ранее на чемпионате мира по греко-римской борьбе в Нур-Султане (Казахстан) украинский борец и, по совместительству, народный депутат Верховной Рады ІХ созыва Жан Беленюк выборол "золото".