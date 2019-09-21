Существует несколько причин постоянно холодных рук или ног у некоторых людей. Виной тому не всегда кровообращение, сообщает "УП Життя" со ссылкой на Нuffingtonpost.\r\n"Многие люди, у которых обычно холодные руки, имеют нормальное кровообращение в основных артериях их рук и ног", - отмечает сосудистый кардиолог сердечно-сосудистого центра Мичиганского университета Джефри Барнс.\r\nПричиной этому может быть общее состояние здоровья, убежден врач. Люди с холодными руками могут иметь феномен Рейно. Он характеризуется тем, что кровеносные сосуды слишком сильно реагируют на холод или эмоциональный стресс.\r\nСоответственно, пальцы становятся ледяными, выглядят сморщенными и бледнеют или краснеют.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nФеномен Рейно малоизвестный, а его симптомы могут казаться незначительными, поэтому люди с ними редко обращаются к врачам.\r\nИногда феномен возникает в результате курения, травмы рук или ног, болезней, связанных с артериями или синдромом запястного канала - патологическим состоянием, которое возникает вследствие сдавливания срединного нерва в лучезапястном канале и сопровождается болью, чувством онемения и покалывания в пальцах.\r\nОбычно феномен вызывает только дискомфорт и не опасен. Но некоторые люди могут иметь заостренную форму, характеризующуюся язвами на пальцах.\r\n"Важно проконсультироваться с вашим доктором о холодных руках или ногах, если вы начинаете видеть язвы на коже или если холод не позволяет приготовить пищу, водить машину, одеться и т.д.", - советует Барнс.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТакже Барнс рекомендует держать руки и ноги в тепле и называет это "лучшим первоочередным лечением".\r\nКак сообщали Українські Новини, Супрун рассказала, чем опасны немытые руки. Также руки человека - настоящая "биологическая почта", как выяснили исследователи.\r\nТем временем Зеленский рассказал, почему не сможет пожать руку Порошенко.