Существует несколько причин постоянно холодных рук или ног у некоторых людей. Виной тому не всегда кровообращение, сообщает "УП Життя" со ссылкой на Нuffingtonpost.

"Многие люди, у которых обычно холодные руки, имеют нормальное кровообращение в основных артериях их рук и ног", - отмечает сосудистый кардиолог сердечно-сосудистого центра Мичиганского университета Джефри Барнс.

Причиной этому может быть общее состояние здоровья, убежден врач. Люди с холодными руками могут иметь феномен Рейно. Он характеризуется тем, что кровеносные сосуды слишком сильно реагируют на холод или эмоциональный стресс.

Соответственно, пальцы становятся ледяными, выглядят сморщенными и бледнеют или краснеют.

Феномен Рейно малоизвестный, а его симптомы могут казаться незначительными, поэтому люди с ними редко обращаются к врачам.

Иногда феномен возникает в результате курения, травмы рук или ног, болезней, связанных с артериями или синдромом запястного канала - патологическим состоянием, которое возникает вследствие сдавливания срединного нерва в лучезапястном канале и сопровождается болью, чувством онемения и покалывания в пальцах.

Обычно феномен вызывает только дискомфорт и не опасен. Но некоторые люди могут иметь заостренную форму, характеризующуюся язвами на пальцах.

"Важно проконсультироваться с вашим доктором о холодных руках или ногах, если вы начинаете видеть язвы на коже или если холод не позволяет приготовить пищу, водить машину, одеться и т.д.", - советует Барнс.

Также Барнс рекомендует держать руки и ноги в тепле и называет это "лучшим первоочередным лечением".

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