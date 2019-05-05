Кишечные инфекции, грипп и проблемы с кожей: Супрун рассказала, чем опасны немытые руки

5 мая в мире традиционно отмечают день гигиены рук. И. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook напомнила, как важно их держать в чистоте, в частности, мыть.

"Мы часто касаемся своих глаз, носа и рта, не осознавая этого. Таким путем патогенные организмы с грязных рук могут попасть в организм, вызывая различные болезни", - говорится в сообщении.

И. о. министра добавила, что через грязные руки передаются кишечные инфекции и грипп. Микробы с грязных рук могут попасть в пищу и напитки. Также их можно перенести на другие предметы — поверхности мебели, перила, столешницы или игрушки, а затем перенести на руки другого человека.

Супрун отметила, что если касаться грязными руками лица, то могут возникнуть проблемы с кожей. Наиболее универсальный и безопасный способ уберечься от бактерий — тщательно мыть руки. Супрун отмечает, что руки нужно тщательно мыть водой с мылом. Мытье рук просто водой без мыла и вытирания недостаточно эффективно. Мыло и его пенка помогают смыть грязь и микробы. А вот популярные антисептические спреи не устраняют грязь и могут вызвать резистентность некоторых бактерий. Супрун советует, когда обязательно мыть руки:

после возвращения с улицы домой;

до, во время и после приготовления пищи;

до и после ухода за больным;

после кашля, чихания, выдувание носа;

после посещения туалета;

после контакта с животными.

"Чистые руки защищают нас от болезней и уменьшают потребность в лечении антибиотиками. Мойте руки тщательно и будьте здоровы", - добавила и. о. министра.

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