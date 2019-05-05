Кишечные инфекции, грипп и проблемы с кожей: Супрун рассказала, чем опасны немытые руки

5 мая в мире традиционно отмечают день гигиены рук. И. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook напомнила, как важно их держать в чистоте, в частности, мыть.\r\n"Мы часто касаемся своих глаз, носа и рта, не осознавая этого. Таким путем патогенные организмы с грязных рук могут попасть в организм, вызывая различные болезни", - говорится в сообщении.\r\nИ. о. министра добавила, что через грязные руки передаются кишечные инфекции и грипп. Микробы с грязных рук могут попасть в пищу и напитки. Также их можно перенести на другие предметы — поверхности мебели, перила, столешницы или игрушки, а затем перенести на руки другого человека.\r\nСупрун отметила, что если касаться грязными руками лица, то могут возникнуть проблемы с кожей. Наиболее универсальный и безопасный способ уберечься от бактерий — тщательно мыть руки. Супрун отмечает, что руки нужно тщательно мыть водой с мылом. Мытье рук просто водой без мыла и вытирания недостаточно эффективно. Мыло и его пенка помогают смыть грязь и микробы. А вот популярные антисептические спреи не устраняют грязь и могут вызвать резистентность некоторых бактерий. Супрун советует, когда обязательно мыть руки:\r\n\r\nпосле возвращения с улицы домой;\r\nдо, во время и после приготовления пищи;\r\nдо и после ухода за больным;\r\nпосле кашля, чихания, выдувание носа;\r\nпосле посещения туалета;\r\nпосле контакта с животными.\r\n\r\n"Чистые руки защищают нас от болезней и уменьшают потребность в лечении антибиотиками. Мойте руки тщательно и будьте здоровы", - добавила и. о. министра.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее Супрун разрушила сразу несколько мифов про лимоны, простуду и витамин С.\r\nРанее Супрун заявляла, что витамины и биодобавки могут навредить и рассказала, как укрепить иммунитет.