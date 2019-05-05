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05 мая 2019, воскресенье, 16:25 169
Общество 2019-05-05T16:36:41+03:00
Українські Новини
Кишечные инфекции, грипп и проблемы с кожей: Супрун рассказала, чем опасны немытые руки

Кишечные инфекции, грипп и проблемы с кожей: Супрун рассказала, чем опасны немытые руки

руки. Фото: pixabay
руки. Фото: pixabay

5 мая в мире традиционно отмечают день гигиены рук. И. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook напомнила, как важно их держать в чистоте, в частности, мыть.

"Мы часто касаемся своих глаз, носа и рта, не осознавая этого. Таким путем патогенные организмы с грязных рук могут попасть в организм, вызывая различные болезни", - говорится в сообщении.

И. о. министра добавила, что через грязные руки передаются кишечные инфекции и грипп. Микробы с грязных рук могут попасть в пищу и напитки. Также их можно перенести на другие предметы — поверхности мебели, перила, столешницы или игрушки, а затем перенести на руки другого человека.

Супрун отметила, что если касаться грязными руками лица, то могут возникнуть проблемы с кожей. Наиболее универсальный и безопасный способ уберечься от бактерий — тщательно мыть руки. Супрун отмечает, что руки нужно тщательно мыть водой с мылом. Мытье рук просто водой без мыла и вытирания недостаточно эффективно. Мыло и его пенка помогают смыть грязь и микробы. А вот популярные антисептические спреи не устраняют грязь и могут вызвать резистентность некоторых бактерий. Супрун советует, когда обязательно мыть руки:

  • после возвращения с улицы домой;
  • до, во время и после приготовления пищи;
  • до и после ухода за больным;
  • после кашля, чихания, выдувание носа;
  • после посещения туалета;
  • после контакта с животными.

"Чистые руки защищают нас от болезней и уменьшают потребность в лечении антибиотиками. Мойте руки тщательно и будьте здоровы", - добавила и. о. министра.

Как сообщали Українські Новини,  ранее Супрун разрушила сразу несколько мифов про лимоны, простуду и витамин С.

Ранее Супрун заявляла, что витамины и биодобавки могут навредить и рассказала, как укрепить иммунитет.

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