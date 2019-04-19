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19 апреля 2019, пятница, 01:06 965
Выборы 2019-04-19T06:45:03+03:00
Українські Новини
Зеленский "не сможет ничего пожать Порошенко из-за его обещания рубить руки всем коррупционерам"

Зеленский "не сможет ничего пожать Порошенко из-за его обещания рубить руки всем коррупционерам"

Владимир Зеленский Скриншо видео //уoutube/ 1+1
Владимир Зеленский Скриншо видео //уoutube/ 1+1

"Когда господин Президент сказал, что он всем коррупционерам будет рубить руки, я не уверен, что у меня будет что ему пожать", - сказал кандидат в Президенты Владимир Зеленский в эфире телеканала "1+1", передают Українськi Новини.

Так он ответил на вопрос ведущей о том, готов ли он пожать руку Президенту Петру Порошенко.

Как сообщали Українськi Новини, в октябре 2017 года Порошенко после задержания заместителя министра обороны Игоря Павловского образно заявил, что отрубит руки тем, кто будет красть у армии.

В свою очередь Порошенко беспокоит "связка "Коломойский - Зеленский" и он готов принять меры.

Тем временем Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой.

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что вернется в Украину в случае победы Владимира Зеленского на президентских выборах.

Порошенко рассказал о последствиях возврата Приватбанка Коломойскому

Также Порошенко считает отмену национализации Приватбанка угрожающей потерей денег миллионам клиентов, а Украине - дефолтом и экономическим кризисом. Он поддержал решение Кабинета Министров и Национального банка обжаловать соответствующее решение суда первой инстанции.

В соцсетях активно обсуждают возврат Приватбанка Коломойскому.

В НБУ заявили, что возвращение Приватбанка бывшим владельцам путем отмены национализации невозможно.

Больше новостей о: Приватбанк Руки кандидат в президенты Украины Национализация Приватбанка Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Владимир Зеленский

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