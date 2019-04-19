Зеленский "не сможет ничего пожать Порошенко из-за его обещания рубить руки всем коррупционерам"

"Когда господин Президент сказал, что он всем коррупционерам будет рубить руки, я не уверен, что у меня будет что ему пожать", - сказал кандидат в Президенты Владимир Зеленский в эфире телеканала "1+1", передают Українськi Новини.\r\nТак он ответил на вопрос ведущей о том, готов ли он пожать руку Президенту Петру Порошенко.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в октябре 2017 года Порошенко после задержания заместителя министра обороны Игоря Павловского образно заявил, что отрубит руки тем, кто будет красть у армии.\r\nВ свою очередь Порошенко беспокоит "связка "Коломойский - Зеленский" и он готов принять меры.\r\nТем временем Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой.\r\nОлигарх Игорь Коломойский заявил, что вернется в Украину в случае победы Владимира Зеленского на президентских выборах.\r\nПорошенко рассказал о последствиях возврата Приватбанка Коломойскому. \r\nТакже Порошенко считает отмену национализации Приватбанка угрожающей потерей денег миллионам клиентов, а Украине - дефолтом и экономическим кризисом. Он поддержал решение Кабинета Министров и Национального банка обжаловать соответствующее решение суда первой инстанции.\r\nВ соцсетях активно обсуждают возврат Приватбанка Коломойскому.\r\nВ НБУ заявили, что возвращение Приватбанка бывшим владельцам путем отмены национализации невозможно.