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21 вересня 2019, субота, 23:45 9
Наука 2019-09-22T00:30:01+03:00
Українські Новини
Феномен Рейно: Вчені пояснили вічно холодні руки у деяких людей

Феномен Рейно: Вчені пояснили вічно холодні руки у деяких людей

Рука. Фото: pixabay
Рука. Фото: pixabay

Існує кілька причин постійно холодних рук або ніг у деяких людей. Виною тому не завжди кровообіг, повідомляє "УП Життя" з посиланням на Нuffingtonpost.

"Багато людей, у яких зазвичай холодні руки, мають нормальний кровообіг в основних артеріях їхніх рук і ніг", - зазначає судинний кардіолог серцево-судинного центру Мічиганського університету Джефрі Барнс.

Причиною цьому може бути загальний стан здоров'я, переконаний лікар. Люди із холодними руками можуть мати феномен Рейно. Він характеризується тим, що кровоносні судини занадто сильно реагують на холод або емоційний стрес.

Відповідно, пальці стають крижаними, виглядають зморшеними і блідніють або червоніють.

Феномен Рейно маловідомий, а його симптоми можуть здаватися незначними, тому люди з ними різко звертаються до лікарів.

Деколи феномен виникає внаслідок куріння, травми рук чи ніг, хвороб, пов'язаних з артеріями або синдромом зап'ясного каналу – патологічним станом, що виникає внаслідок здавлювання серединного нерва в зап'ястковому каналі і супроводжується болем, відчуттям оніміння та поколювання у пальцях. Зазвичай феномен викликає лише дискомфорт і не є небезпечним.

Але деякі люди можуть мати загострену форму, що характеризується виразками на пальцях.

"Важливо проконсультуватися з вашим лікарем про холодних руках або ногах, якщо ви починаєте бачити виразки на шкірі або якщо холод не дозволяє приготувати їжу, водити машину, одягнутися тощо", - радить Барнс.

Також Барнс рекомендує тримати руки і ноги в теплі і називає це "найкращим першочерговим лікуванням".

Як повідомляли Українські Новини, Супрун розповіла, чим небезпечні немиті руки. Також руки людини - справжня "біологічна пошта", як з'ясували дослідники.

Тим часом Зеленський розповів, чому не зможе потиснути руку Порошенку.

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