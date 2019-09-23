Сегодня день осеннего равноденствия: приметы и значение

Сегодня, 23 сентября, день осеннего равноденствия, с которого в северном полушарии начинается астрономическая осень, а день будет сокращаться до дня зимнего солнцестояния.А синоптики прогнозируют в день осеннего равноденствия сухую и солнечную погоду.\r\nОб этом сообщает "Meteorology and Climatology Department of TSNUK" в социальной сети Facebook.\r\nЕще в древние из древних времен официальной датой осеннего равноденствия было объявлено 23 сентября. Однако, из-за разногласий между астрономическим годом и календарным, осеннее равноденствие каждый год смещается на несколько часов. Таким образом, этот день может приходиться на 22 или 23 сентября.\r\nВ обычный год момент равноденствия наступает почти на 6 часов позже, чем в предыдущей, а в високосный - чуть более чем на 18 ч раньше. В 2019 году осеннее равноденствие приходится на 23 сентября 7:50 по международным скоординированным временем (10:50 - по киевскому времени).\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Начало астрономической осени в северном полушарии приурочен ко дню осеннего равноденствия. Равноденствие - момент времени, когда центр диска Солнца в своем видимом движении пересекает небесный экватор. Это случается дважды в год: 19-21 марта - весеннее равноденствие и 22-23 сентября - осеннее. в дни равноденствия продолжительность дня и ночи теоретически одинаковой (на самом деле день благодаря рефракции на несколько минут дольше), а Солнце восходит и заходит почти точно на востоке и западе, соответственно. После осеннего равноденствия Солнце перейдет из северного полушария в южное, таким образом - для жителей северного полушария наступит астрономическая осень и продолжительность дня начнет сокращаться до зимнего солнцестояния", - говорится в сообщении.\r\nПриметы и значение\r\nПоклонники друидов верят, что в этот праздник на землю спускаются добрые духи способные подарить любовь, счастье и удачу, пишет Meteoprog.\r\nВ славянской мифологии особой считалась вода, набранная на рассвете в праздник равноденствия. Ей приписывались лечебные и защитные свойства. Кроме того, уже знакомый нам праздник - Новолетие, или славянский Новый год, традиционно связывали с равноденствием. Именно в равноденствие, когда ночь и день практически равны, начинали отсчитывать начало нового года, когда природа засыпала, чтобы набраться сил для будущего урожая.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nСентябрьское равноденствие также долгое время было первым днем года во французском республиканском календаре, который использовался с 1793 по 1809 года. И никого не смущала необходимость ежегодно высчитывать точное время смены сезонов.\r\nВ Великобритании равноденствие ознаменовало праздник урожая, чьи корни уходят еще в языческие времена.\r\nТакже в этот день древние Кельты чтили богиню плодородия Мабону, которая защищала их от голодной зимы.\r\nСогласно народным приметам, какой погода будет в равноденствие, такая будет и вся осень. Чем холоднее пройдет для нас 23 сентября, тем раньше придет зима.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nНо сколько бы лет не прошло, астрономические явления и движение звезд продолжают влиять на нас и окружающий мир. Поэтому так трудно спорить с тем, что настоящая осень наступит лишь 23 сентября - вдень осеннего равноденствия.\r\nИнфографика: Meteoprog\r\nКак сообщали Українські Новини, в Европе прогнозируют самые сильные морозы за последние 30 лет зимой 2020 года.\r\nА в конце недели астрологи прогнозируют сильную магнитную бурю.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n