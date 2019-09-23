Сегодня день осеннего равноденствия: приметы и значение

Сегодня, 23 сентября, день осеннего равноденствия, с которого в северном полушарии начинается астрономическая осень, а день будет сокращаться до дня зимнего солнцестояния.А синоптики прогнозируют в день осеннего равноденствия сухую и солнечную погоду.

Об этом сообщает "Meteorology and Climatology Department of TSNUK" в социальной сети Facebook.

Еще в древние из древних времен официальной датой осеннего равноденствия было объявлено 23 сентября. Однако, из-за разногласий между астрономическим годом и календарным, осеннее равноденствие каждый год смещается на несколько часов. Таким образом, этот день может приходиться на 22 или 23 сентября.

В обычный год момент равноденствия наступает почти на 6 часов позже, чем в предыдущей, а в високосный - чуть более чем на 18 ч раньше. В 2019 году осеннее равноденствие приходится на 23 сентября 7:50 по международным скоординированным временем (10:50 - по киевскому времени).

"Начало астрономической осени в северном полушарии приурочен ко дню осеннего равноденствия. Равноденствие - момент времени, когда центр диска Солнца в своем видимом движении пересекает небесный экватор. Это случается дважды в год: 19-21 марта - весеннее равноденствие и 22-23 сентября - осеннее. в дни равноденствия продолжительность дня и ночи теоретически одинаковой (на самом деле день благодаря рефракции на несколько минут дольше), а Солнце восходит и заходит почти точно на востоке и западе, соответственно. После осеннего равноденствия Солнце перейдет из северного полушария в южное, таким образом - для жителей северного полушария наступит астрономическая осень и продолжительность дня начнет сокращаться до зимнего солнцестояния", - говорится в сообщении.

Приметы и значение

Поклонники друидов верят, что в этот праздник на землю спускаются добрые духи способные подарить любовь, счастье и удачу, пишет Meteoprog.

В славянской мифологии особой считалась вода, набранная на рассвете в праздник равноденствия. Ей приписывались лечебные и защитные свойства. Кроме того, уже знакомый нам праздник - Новолетие, или славянский Новый год, традиционно связывали с равноденствием. Именно в равноденствие, когда ночь и день практически равны, начинали отсчитывать начало нового года, когда природа засыпала, чтобы набраться сил для будущего урожая.

Сентябрьское равноденствие также долгое время было первым днем года во французском республиканском календаре, который использовался с 1793 по 1809 года. И никого не смущала необходимость ежегодно высчитывать точное время смены сезонов.

В Великобритании равноденствие ознаменовало праздник урожая, чьи корни уходят еще в языческие времена.

Также в этот день древние Кельты чтили богиню плодородия Мабону, которая защищала их от голодной зимы.

Согласно народным приметам, какой погода будет в равноденствие, такая будет и вся осень. Чем холоднее пройдет для нас 23 сентября, тем раньше придет зима.

Но сколько бы лет не прошло, астрономические явления и движение звезд продолжают влиять на нас и окружающий мир. Поэтому так трудно спорить с тем, что настоящая осень наступит лишь 23 сентября - вдень осеннего равноденствия.

Инфографика: Meteoprog

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