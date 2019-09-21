У мережі набирає популярності відео з дивовижними пейзажами України

У мережі набирає популярності відео "Мій дім - Україна", яке за добу вже набрало біліш ніж чверть мільйона переглядів.

Відео опубліковане на Youtube-каналі Nazarii Dorosh.

"Цим відео я хочу звернутися до всіх, хто здатен бачити прекрасне, хто в пошуках нових відчуттів, незабутніх емоцій, до тих, хто в пошуку чудових і казкових красивих місць. Я вже давно "в ділі", але тільки зараз зрозумів, що пошук прекрасного полягає не в здатності подорожувати далеко і за дорого", - пише автор відео.

Назарій Дорош також закликав туристів приїжджати в Україну і насолодитися пейзажами і гостинністю людей.

"Україна - це окремий світ, в якому є все! Густі вікові ліси, мудрі і монументальні гірські хребти, загадкові ущелини, просторі долини, широкі, і бурхливі річки, а також кришталево чисті озера. Я хочу лише сказати: "Приїжджайте в Україну, насолоджуйтеся нашою гостинністю, пейзажами, прекрасним кліматом і створіть для себе одне з найбільш незабутніх пригод в житті!"" - закликав автор.

https://youtube.com/watch?v=WHeOZLmXxn8" frameborder="0" allowfullscreen>

Як повідомляли Українські Новини, Чорнобильська зона б'є черговий рекорд відвідуваності.

Тим часом туристичні маршрути по річках в зоні відчуження ЧАЕС показали в мережі