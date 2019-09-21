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21 сентября 2019, суббота, 11:40 363
Политика 2019-09-21T11:40:35+03:00
Українські Новини
В польской больнице скончался воин ВСУ Николай Гладий

В польской больнице скончался воин ВСУ Николай Гладий

Свеча. Фото: factroom.ru
Свеча. Фото: factroom.ru

В Польше в больнице скончался украинский военный Николай Гладий. Об этом сообщает Facebook пресс-служба 53 ОМБр.

О смерти военного сообщили в украинском консульстве в Польше. Информации о том, по какой причине военный находился в больнице, пока нет. Николай Гладий в составе 53 ОМБр выполнял боевые задачи в АТО и во время операции ООС.

Как сообщает 112.ua, что военный родился в 1973 году и был родом из Долгого Войлинова, что в Ивано-Франковской области. Воина похоронят в родном селе в Верхнянской ОТГ. Пока нет информации о времени и дате похорон.

Николай Гладий. Фото:facebook.com/53brigadeНиколай Гладий. Фото:facebook.com/53brigade

Как сообщали Українські Новини, боевики 19 раз обстреляли позиции сил ООС 20 сентября, 3 военных ранены и 1 травмирован

боевики 14 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил (ООС) в понедельник, 16 сентября, 1 украинский военнослужащий ранен.

17 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил при выполнении боевой задачи один военнослужащий ВСУ погиб от понесенных ранений.

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