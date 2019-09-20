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20 сентября 2019, пятница, 23:00 292
Силовые структуры 2019-09-20T23:00:19+03:00
Українські Новини
ВСУ смогут применять боевую технику в период до введения военного положения и после

ВСУ смогут применять боевую технику в период до введения военного положения и после

Верховная Рада намерена разрешить Вооруженным силам применять боевую технику и оружие в особый период - до введения военного положения и после его отмены.

За приятие законопроекта №1224 за основу проголосовали 278 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Законопроектом предлагается законодательно закрепить право соединений, воинских частей и подразделений Вооруженных сил на применение боевой техники и оружия в особый период - до введения военного положения и после его прекращения или отмены.

При этом военнослужащие Государственной специальной службы транспорта будут иметь право использовать и применять оружие, а также специальные средства в соответствии с перечнем и правилами, утвержденными Кабинетом Министров.

Работники подразделений военизированной охраны будут иметь право применять оружие в случае возникновения угрозы их жизни или здоровью, или в случае нападения на них или на охраняемые объекты, а также специальные средства, в соответствии с перечнем правил, определенных Кабмином.

Положение о военизированной охране Государственной специальной службы транспорта утверждается Министерством обороны.

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада намерена ввести материальную ответственность для военнослужащих.

Также военных, самовольно оставивших воинские части, будут лишать звания.

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