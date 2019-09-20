Верховная Рада намерена лишать звания военных, которые самовольно оставили воинские части или места службы.

За приятие законопроекта №1227 за основу проголосовали 275 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

В частности законопроектом предлагается признать военнослужащих, самовольно оставивших воинские части или места службы, дезертировали из Вооруженных сил и других военных формирований или добровольно сдались в плен, такими, которые не входят в состав Вооруженных Сил.

Кроме этого, документ предлагает сохранить статус военнослужащих за такими лицами на период осуществления уголовных производств в органах досудебного расследования и судах.

Документом также предлагается приостановить выплаты таким лицам денежного и выдачи других видов обеспечения, а также приостановить распространение на них социальных гарантий, установленных законодательством для военнослужащих.

При этом в случае вынесения судом оправдательного приговора таким военнослужащим военной службы восстанавливаются все виды обеспечения и соответствующие гарантии соцзащиты.

Предусмотрено также провести проверку на наличие относительно призывников сведений о привлечении к уголовной ответственности, отсутствии (наличии) судимости или ограничений, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством, для устранения осложнений в работе призывных комиссий.

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада намерена ввести материальную ответственность для военнослужащих.

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