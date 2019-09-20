подписаться на рассылку
24.45 24.8
26.85 27.4
˟
20 сентября 2019, пятница, 19:05 421
Силовые структуры 2019-09-20T19:35:37+03:00
Українські Новини
Военных, самовольно оставивших воинских части, будут лишать звания

Военных, самовольно оставивших воинских части, будут лишать звания

Верховная Рада намерена лишать звания военных, которые самовольно оставили воинские части или места службы.

За приятие законопроекта №1227 за основу проголосовали 275 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

В частности законопроектом предлагается признать военнослужащих, самовольно оставивших воинские части или места службы, дезертировали из Вооруженных сил и других военных формирований или добровольно сдались в плен, такими, которые не входят в состав Вооруженных Сил.

Кроме этого, документ предлагает сохранить статус военнослужащих за такими лицами на период осуществления уголовных производств в органах досудебного расследования и судах.

Документом также предлагается приостановить выплаты таким лицам денежного и выдачи других видов обеспечения, а также приостановить распространение на них социальных гарантий, установленных законодательством для военнослужащих.

При этом в случае вынесения судом оправдательного приговора таким военнослужащим военной службы восстанавливаются все виды обеспечения и соответствующие гарантии соцзащиты.

Предусмотрено также провести проверку на наличие относительно призывников сведений о привлечении к уголовной ответственности, отсутствии (наличии) судимости или ограничений, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством, для устранения осложнений в работе призывных комиссий.

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада намерена ввести материальную ответственность для военнослужащих.

Рада ввела контрактную форму госслужбы до 3 лет.

Больше новостей о: Военные Дезертирство Лишение звания

Архив
Новости
Украина меняет риторику по членству в НАТО, - МИД Украины 20:00
Экс-военный Белько заявил о неудачной попытке вступить на военную службу в день преступления 19:44
Спящий в Раде Беленюк. Фото: Страна
Зато не кнопкодавит: на заседании Рады сфотографировали спящего Беленюка 19:43
Военных, самовольно оставивших воинские части, будут лишать звания 19:35
Рада хочет ввести материальную ответственность для военнослужащих 19:12
больше новостей
Показатель средней зарплаты для пенсии уменьшился, - Пенсионный фонд 07:26 Инфографика
Александр Ефремов в суде. Украинское Фото
Суд отменил домашний арест Ефремова 09:53
Это было искренне: Сенцов прокомментировал действия Савченко 08:39
"Нефтегаз" может перейти под управление Витренко 07:10
VEKTOR Сompany Group: Новый завод выведет перерабатывающую отрасль в Украине на новый уровень 09:48 Пресс-релиз
больше новостей
Александр Ефремов в суде. Украинское Фото
Суд отменил домашний арест Ефремова 09:53
Перед арестом своего завода Порошенко вывел из его собственности 115 тыс. кв. м недвижимости, – Портнов 16:33
Адвокатская монополия - это гарантия качественной защиты прав человека, - немецкий адвокат Бокемюль 16:18
Террорист, угрожавший взорвать киевский мост Метро, рассказал где покупает наркотики и о своей двойной судимости 17:55
Надежда Савченко. Фото: Фейсбук/Надежда Савченко
Савченко нашла работу: теперь она политический комментатор на телеканале 18:12
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok