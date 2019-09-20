Верховна Рада має намір дозволити Збройним силам застосовувати бойову техніку і зброю в особливий період - до введення воєнного стану і після його відміни.\r\nЗа прийняття законопроекту №1224 за основу проголосували 278 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.\r\nЗаконопроектом пропонується законодавчо закріпити право з'єднань, військових частин та підрозділів Збройних сил на застосування бойової техніки і зброї в особливий період - до введення воєнного стану і після його припинення або скасування.\r\nПри цьому військовослужбовці Державної спеціальної служби транспорту будуть мати право використовувати та застосовувати зброю, а також спеціальні засоби згідно з переліком і правилами, затвердженими Кабінетом Міністрів.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПрацівники підрозділів воєнізованої охорони матимуть право застосовувати зброю у разі виникнення загрози їх життю чи здоров'ю, або в разі нападу на них або на охоронювані об'єкти, а також спеціальні засоби, згідно з переліком правил, визначених Кабміном.\r\nПоложення про воєнізованої охорони Державної спеціальної служби транспорту затверджується Міністерством оборони.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Верховна Рада має намір ввести матеріальну відповідальність для військовослужбовців.\r\nТакож військових, що самовільно залишили військові частини, будуть позбавляти звання.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n