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20 вересня 2019, пʼятниця, 23:00 8
Силові структури 2019-09-20T23:25:27+03:00
Українські Новини
ВСУ зможуть застосовувати бойову техніку у період до запровадження військового стану і після

ВСУ зможуть застосовувати бойову техніку у період до запровадження військового стану і після

Верховна Рада має намір дозволити Збройним силам застосовувати бойову техніку і зброю в особливий період - до введення військового стану і після його відміни.

За прийняття законопроекту №1224 за основу проголосували 278 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Законопроектом пропонується законодавчо закріпити право з'єднань, військових частин та підрозділів Збройних сил на застосування бойової техніки і зброї в особливий період - до введення військового стану і після його припинення або скасування.

При цьому військовослужбовці Державної спеціальної служби транспорту будуть мати право використовувати та застосовувати зброю, а також спеціальні засоби згідно з переліком і правилами, затвердженими Кабінетом Міністрів.

Працівники підрозділів воєнізованої охорони матимуть право застосовувати зброю у разі виникнення загрози їх життю чи здоров'ю, або в разі нападу на них або на охоронювані об'єкти, а також спеціальні засоби, згідно з переліком правил, визначених Кабміном.

Положення про воєнізованої охорони Державної спеціальної служби транспорту затверджується Міністерством оборони.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада має намір ввести матеріальну відповідальність для військовослужбовців.

Також військових, що самовільно залишили військові частини, будуть позбавляти звання.

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