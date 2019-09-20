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20 сентября 2019, пятница, 21:30 23
Экономика 2019-09-20T21:30:20+03:00
Українські Новини
Поступления единого соцвзноса в бюджет увеличились почти на 22%

Поступления единого соцвзноса в бюджет увеличились почти на 22%

Поступление единого соцвзноса (ЕСВ) в государственный бюджет увеличилось на 21,7% до 176,5 млрд гривен в январе-августе.

Об этом говорится в сообщение пресс-службы Государственной фискальной службы, передают Українські Новини.

В январе-августе 2019 ГФС обеспечила поступление 176,5 млрд гривен единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, что на 21,7%, или на 31,4 млрд гривен больше, чем за соответствующий период прошлого года. 

В августе было обеспечено 21,9 млрд гривен ЕСВ, на 20%, или на 3,6 млрд гривен больше аналогичного периода прошлого года. 

Отмечается, что соблюдение налогового законодательства при выплате заработной платы и других доходов гражданам контролируется Государственной налоговой службой с целью выполнения возложенных задач по обеспечению реализации государственной политики по администрированию единого взноса для обеспечения своевременного осуществления пенсионных выплат и социальных пособий.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин хочет, чтобы НБУ перечислил в госбюджет 40,7 млрд гривен.

Тем временем Кабмин одобрил проект госбюджета-2020

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