Сжиженный газ после стремительного подорожания снова начал падать в цене

Средние розничные цены на сжиженный газ СПБТ в пятницу, 20 сентября, по сравнению с четвергом, 19 сентября, снизились на 0,4%, или на 5 копеек до 11,95 гривны\/литр.\r\nОб этом говорится в мониторинге цен, проводимом компанией UPECO, передают Українські Новини.\r\nС начала 2019 года розничные цены на сжиженный газ СПБТ понизились на 10,22% с 13,31 гривен\/литр.\r\nСредние розничные цены на 20 сентября:\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nОбласть\r\nСПБТ\r\n\r\n\r\nВинницкая\r\n11,94\r\n\r\n\r\nВолынская\r\n11,91\r\n\r\n\r\nДнепропетровская\r\n11,84\r\n\r\n\r\nДонецкая\r\n12,46\r\n\r\n\r\nЖитомирская\r\n11,79\r\n\r\n\r\nЗакарпатская\r\n11,83\r\n\r\n\r\nЗапорожская\r\n11,90\r\n\r\n\r\nИвано-Франковская\r\n11,88\r\n\r\n\r\nКиев\r\n12,03\r\n\r\n\r\nКиевская\r\n11,68\r\n\r\n\r\nКировоградская\r\n11,89\r\n\r\n\r\nЛуганская\r\n12,36\r\n\r\n\r\nЛьвовская\r\n12,22\r\n\r\n\r\nНиколаевская\r\n12,14\r\n\r\n\r\nОдесская\r\n12,26\r\n\r\n\r\nПолтавская\r\n12,03\r\n\r\n\r\nРивненская\r\n11,71\r\n\r\n\r\nСумская\r\n11,78\r\n\r\n\r\nТернопольская\r\n12,02\r\n\r\n\r\nХарьковская\r\n12,01\r\n\r\n\r\nХерсонская\r\n12,05\r\n\r\n\r\nХмельницкая\r\n11,67\r\n\r\n\r\nЧеркасская\r\n12,03\r\n\r\n\r\nЧерниговская\r\n11,76\r\n\r\n\r\nЧерновицкая\r\n11,68\r\n\r\n\r\nСредняя цена*\r\n11,95\r\n\r\n\r\n\r\n* Средняя по Украине – без учета Крыма.\r\nКак сообщали Українські Новини, средние розничные цены на сжиженный газ СПБТ в понедельник, 16 сентября, по сравнению с пятницей, 13 сентября, повысились на 0,3%, или на 4 копейки до 11,98 гривны\/литр.\r\nА за последний месяц лета сжиженный газ упал в цене до 11,70 гривен за литр.