Сжиженный газ после стремительного подорожания снова начал падать в цене

Средние розничные цены на сжиженный газ СПБТ в пятницу, 20 сентября, по сравнению с четвергом, 19 сентября, снизились на 0,4%, или на 5 копеек до 11,95 гривны/литр.

Об этом говорится в мониторинге цен, проводимом компанией UPECO, передают Українські Новини.

С начала 2019 года розничные цены на сжиженный газ СПБТ понизились на 10,22% с 13,31 гривен/литр.

Средние розничные цены на 20 сентября:

Область СПБТ Винницкая 11,94 Волынская 11,91 Днепропетровская 11,84 Донецкая 12,46 Житомирская 11,79 Закарпатская 11,83 Запорожская 11,90 Ивано-Франковская 11,88 Киев 12,03 Киевская 11,68 Кировоградская 11,89 Луганская 12,36 Львовская 12,22 Николаевская 12,14 Одесская 12,26 Полтавская 12,03 Ривненская 11,71 Сумская 11,78 Тернопольская 12,02 Харьковская 12,01 Херсонская 12,05 Хмельницкая 11,67 Черкасская 12,03 Черниговская 11,76 Черновицкая 11,68 Средняя цена* 11,95

* Средняя по Украине – без учета Крыма.

Как сообщали Українські Новини, средние розничные цены на сжиженный газ СПБТ в понедельник, 16 сентября, по сравнению с пятницей, 13 сентября, повысились на 0,3%, или на 4 копейки до 11,98 гривны/литр.

А за последний месяц лета сжиженный газ упал в цене до 11,70 гривен за литр.