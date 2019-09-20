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20 сентября 2019, пятница, 20:32 52
Политика 2019-09-20T20:32:42+03:00
Українські Новини
Новый министр инфраструктуры рассказал, что вместо "Гиперлупа" проще сделать телепортацию

Новый министр инфраструктуры рассказал, что вместо "Гиперлупа" проще сделать телепортацию

Министр инфраструктуры Владислав Криклий отказался от проекта Hyperloop. Об этом сообщает днепровское издание "Наше місто", он считает фантастической идею запуска вакуумного поезда в Украине.

"Я считаю, что идея (реализовать в городе Днепр проект Hyperloop – ред.), мягко говоря, абсурдная. И если мы хотим про что-то такое мечтать, то уже проще изобрести технологию телепортации.

"Мы с господином Омеляном друг друга уважаем. Никто никого не обижает и тем более не вспоминает о Гиперлупе. Я считаю, что идея, мягко говоря, абсурдная. И если мы хотим про что-то такое мечтать, то уже проще изобрести технологию телепортации. Это однозначно и быстрее и проще. И новые дистанции так можно организовывать. В нашем случае, к сожалению, Гиперлупа не будет", - заявил Криклий.

"Но я все равно хочу, чтобы украинская инфраструктура ездила, летала, плавала и развивалась максимально по всем направлениям, - добавил он. 

Hyperloop – разработанная Илоном Маском транспортная система, состоящая из стальных труб, внутри которых перемещается поезд - герметичная капсула на аэродинамической подушке. Скорость такой капсулы может превышать 600 км/ч.

Как сообщали Українські Новини, 14 июня 2018 года Министерство инфраструктуры подписало меморандум о сотрудничестве с американской компанией Нyperloop Transportation Technologies. Подписи под документом в Киеве поставили министр инфраструктуры Владимир Омелян и исполнительный директор американской компании Дирк Алборн.

А ранее Омелян заявил, что реальнее построить Hyperloop, чем воплотить обещания Зеленского в жизнь.

Гиперлуп-плацкарт на Троещину: в соцсетях веселятся и делают фотожабы о Hyperloop в Украине.

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