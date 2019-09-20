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20 сентября 2019, пятница, 20:15 139
Силовые структуры 2019-09-20T21:45:02+03:00
Українські Новини
В интернете появилось видео стрельбы в полицейский квадракоптер экс-военным, угрожавшим взорвать мост

В интернете появилось видео стрельбы в полицейский квадракоптер экс-военным, угрожавшим взорвать мост

Экс-военный Алексей Белько, который ранее угрожал взорвать мост Метро в Киеве, во время спецоперации по его задержанию сбил полицейский квадракоптер. Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовал директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко, передают Українські Новини.

"Один из беспилотников (стоимость несколько десятков тысяч гривен) падает в Днепр сразу после выстрела - это зафиксировала стационарная камера наблюдения на выезде с моста на левом берегу", - написал  Шевченко.

 

Он также отметил, что полиция Киева требует избрать меру пресечения для Белько в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца безальтернаивно.

Фото: facebook.com/artem.shevchenko.9Фото: facebook.com/artem.shevchenko.9

Как  сообщали Українські  Новини, экс-военный Аексей Белько рассказал о неудачной попытке поступить на военную службу в день преступления. 

Кроме того, полиция решила не вручать подозрение в подготовке теракта и объявила подозрение в хулиганстве экс-военному Алексею Белько, угрожавшему взорвать мост Метро в Киеве.

 

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