В интернете появилось видео стрельбы в полицейский квадракоптер экс-военным, угрожавшим взорвать мост

Экс-военный Алексей Белько, который ранее угрожал взорвать мост Метро в Киеве, во время спецоперации по его задержанию сбил полицейский квадракоптер. Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовал директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко, передают Українські Новини.

"Один из беспилотников (стоимость несколько десятков тысяч гривен) падает в Днепр сразу после выстрела - это зафиксировала стационарная камера наблюдения на выезде с моста на левом берегу", - написал Шевченко.

Он также отметил, что полиция Киева требует избрать меру пресечения для Белько в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца безальтернаивно.

Фото: facebook.com/artem.shevchenko.9

Как сообщали Українські Новини, экс-военный Аексей Белько рассказал о неудачной попытке поступить на военную службу в день преступления.

Кроме того, полиция решила не вручать подозрение в подготовке теракта и объявила подозрение в хулиганстве экс-военному Алексею Белько, угрожавшему взорвать мост Метро в Киеве.