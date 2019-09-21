Різдво Пресвятої Богородиці: сьогодні треба подавати жебракам і не можна різати хліб

21 вересня православні християни відзначають одне з головних релігійних свят осені – Різдво Пресвятої Богородиці, або Другу Пречисту. Про походження свята, прикмети та заборони цього дня розкажуть Українські новини.

Згідно з церковними переказами, 21 вересня (8 – за старим стилем) в сім'ї Іоакима і Анни народилася Діва Марія, майбутня мати Ісуса Христа. Народження доньки було дуже бажаним для її батьків, які дожили до похилого віку бездітними. У той час це не тільки викликало негативну реакцію в суспільстві, але й не давало можливість принести пожертву в храм. Після довгих молитов подружжю явився ангел і повідомив, що Господь почув їхні молитви, і у них народиться дочка Марія. Так і сталося, після чого родина віддала доньку в Єрусалимський храм для служіння Господу, де вона служила до повноліття.

Християни завжди шанували Богоматір як помічницю і заступницю, покровительку жінок і матерів. Вона символізує єднання Бога з людським началом.

В цей день варто піти до церкви і помолитися, попросити у Богоматері сімейного щастя і хорошого врожаю наступного року. Жінки на Другу Пречисту можуть просити у Богородиці дитину. Ікони з її зображенням 21 вересня прикрашають калиною, яку прийнято заготовляти на зиму в це свято.

У свято Різдва Пресвятої Богородиці, як і в інші великі релігійні свята, не можна займатися важкою фізичною працею і роботою по будинку. Крім цього є й інші заборони:

не можна їсти м'ясо і вживати алкоголь

не можна ходити босоніж по траві – збереш хвороби

не можна використовувати ножиці і стригтися, а також різати хліб

не можна лаятися і сваритися, щоб не розсердити Богородицю

не можна викидати залишки їжі – віддайте їх домашнім тваринам

не можна проходити повз жебраків не давши їм милостині. Для жінок це загрожує безпліддям.

Святу також присвячено багато прикмет і приказок, серед яких:

Туман вранці - жовтень буде дощовий, швидко розсіюється - погода буде мінливою

Якщо пішов дощ, то він буде лити ще 40 днів, а зима буде холодною і ранньою

Якщо у цей день ясно — така ж погода буде до кінця жовтня

Прийшла Пречиста – на дереві чисто, а прийде Покрова – на дереві голо

Якщо вмитися річковою водою до схід сонця, то незаміжню дівчину обов'язково посватають в цьому році

Веселка на небі – до теплої осені

Багато павутиння і швидко висохла вранці роса – до морозної і малосніжної зими.

Забруднені руки – до вигідних пропозицій і прибутку.

Як повідомляли Українські новини, в 2019 році українцям доведеться відпрацювати три суботи,а у жовтні українці матимуть 9 вихідних. Раніше стало відомо чому 19 вересня не можна мити голову.