Різдво Пресвятої Богородиці: сьогодні треба подавати жебракам і не можна різати хліб

21 вересня православні християни відзначають одне з головних релігійних свят осені – Різдво Пресвятої Богородиці, або Другу Пречисту. Про походження свята, прикмети та заборони цього дня розкажуть Українські новини.\r\nЗгідно з церковними переказами, 21 вересня (8 – за старим стилем) в сім'ї Іоакима і Анни народилася Діва Марія, майбутня мати Ісуса Христа. Народження доньки було дуже бажаним для її батьків, які дожили до похилого віку бездітними. У той час це не тільки викликало негативну реакцію в суспільстві, але й не давало можливість принести пожертву в храм. Після довгих молитов подружжю явився ангел і повідомив, що Господь почув їхні молитви, і у них народиться дочка Марія. Так і сталося, після чого родина віддала доньку в Єрусалимський храм для служіння Господу, де вона служила до повноліття.\r\nХристияни завжди шанували Богоматір як помічницю і заступницю, покровительку жінок і матерів. Вона символізує єднання Бога з людським началом.\r\nВ цей день варто піти до церкви і помолитися, попросити у Богоматері сімейного щастя і хорошого врожаю наступного року. Жінки на Другу Пречисту можуть просити у Богородиці дитину. Ікони з її зображенням 21 вересня прикрашають калиною, яку прийнято заготовляти на зиму в це свято.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nУ свято Різдва Пресвятої Богородиці, як і в інші великі релігійні свята, не можна займатися важкою фізичною працею і роботою по будинку. Крім цього є й інші заборони:\r\n\r\nне можна їсти м'ясо і вживати алкоголь\r\nне можна ходити босоніж по траві – збереш хвороби\r\nне можна використовувати ножиці і стригтися, а також різати хліб\r\nне можна лаятися і сваритися, щоб не розсердити Богородицю\r\nне можна викидати залишки їжі – віддайте їх домашнім тваринам\r\nне можна проходити повз жебраків не давши їм милостині. Для жінок це загрожує безпліддям.\r\n\r\nСвяту також присвячено багато прикмет і приказок, серед яких:\r\n\r\nТуман вранці - жовтень буде дощовий, швидко розсіюється - погода буде мінливою\r\nЯкщо пішов дощ, то він буде лити ще 40 днів, а зима буде холодною і ранньою\r\nЯкщо у цей день ясно — така ж погода буде до кінця жовтня\r\nПрийшла Пречиста – на дереві чисто, а прийде Покрова – на дереві голо\r\nЯкщо вмитися річковою водою до схід сонця, то незаміжню дівчину обов'язково посватають в цьому році\r\nВеселка на небі – до теплої осені\r\nБагато павутиння і швидко висохла вранці роса – до морозної і малосніжної зими.\r\nЗабруднені руки – до вигідних пропозицій і прибутку.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські новини, в 2019 році українцям доведеться відпрацювати три суботи,а у жовтні українці матимуть 9 вихідних. Раніше стало відомо чому 19 вересня не можна мити голову.