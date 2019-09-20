Евробляхи поделят на две категории: Мининфраструктуры инициирует новый порядок растаможки

Министерство инфраструктуры инициирует новый порядок растаможки автомобилей на иностранной регистрации, в то время как ГФС уже успела выписать 200 протоколов за нарушения при перемещении нерастаможенных транспортных средств.\r\nОб этом говорится в сообщении на сайте министерства, передают Українськi Новини.\r\nСогласно сообщению, 19 сентября в Министерстве инфраструктуры состоялось совещание по пересмотру порядка растаможивания транспортных средств на иностранной регистрации.\r\nВ совещании приняли участие Министр инфраструктуры Владислав Криклий, председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов, депутати Верховной Рады, представители Государственной фискальной службы, общественной организации "Всеукраинская организация "Авто Евро Сила" и другие.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nУчастники совещания рассмотрели и обсудили предложения, поступившие от общественных организаций о растаможивании автомобилей с иностранной регистрацией, а также предложений Мининфраструктуры по урегулированию данного вопроса на законодательном уровне.\r\nСообщается, что министерство предлагает разделить все автомобили с иностранной регистрацией на две категории, к которым применяются разные ставки растаможки.\r\nПервая категория - это более старые автомобили, которые уже находятся на территории Украины (до определенного объема двигателя и до определенного возраста автомобиля) , к такой категории предлагается установить единую ставку растаможки, единый платеж.\r\nВторая категория - более новые автомобили, которые будут растаможиваться по специальной формуле.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТакже в сообщении сказано, что председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов поддержал инициативы Мининфраструктуры и отметил, что Государственная таможенная служба уже работает над тем, чтобы до конца года запустить соответствующий калькулятор расчета платежей.\r\nУчастники совещания договорились в ближайшее время проработать все предоставленные предложения для скорейшей разработки соответствующего закопроекта и внесения его на рассмотрение Верховной Рады.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Верховная Рада отсрочила введение штрафов за нарушение сроков таможенного режима автомобилями на иностранной регистрации до 20 ноября.\r\nРанее Президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде отсрочить введение штрафов за нарушение сроков таможенного режима автомобилями на иностранной регистрации до 20 ноября.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nШтраф за нерастаможенные "евробляхи" должен был вступить в действие 22 августа.\r\nИзначально штрафы должны были ввести еще в мае 2019 года, но парламент отсрочил их на три месяца.\r\n24 мая прекратила действовать 25% скидка на растаможку автомобилей на иностранной регистрации, после чего акциз необходимо будет платить в полном объеме. Благодаря льготной растаможке в Украине стало в 10 раз больше растаможенных "евроблях".