подписаться на рассылку
24.45 24.8
26.85 27.4
˟
20 сентября 2019, пятница, 10:26 288
Европа 2019-09-20T12:30:03+03:00
Українські Новини
Популярный греческий курортный город затопили масштабные ливни

Популярный греческий курортный город затопили масштабные ливни

Салоники. Фото: pixabay
Салоники. Фото: pixabay

После того, как чрезвычайное положение было введено на острове в Греции, сильные осадки в ночь со среды на четверг привели к большим наводнений в греческих Салониках, затоплены десятки домов, а двое автомобилистов попали в ловушку на затопленных улицах, сообщает Ekathimerini.

Наводнения в Салониках были очень сильными и начались вечером в четверг после сильной бури. Пожарная служба получила более 150 звонков с 17-ю запросами об откачке подтопленных домов или подвальных магазинов.

Во время шторма сотрудники пожарной службы эвакуировали 7 человек из затопленных домов в районе Ефкарпии. В Антокипои затопленные воды занесли большие объемы грязи и мусора в дома. Двое автомобилистов попали в ловушку - один в районе Евосмосу и один на региональной дороге. Одному удалось выбраться из водоемов, а другой нуждался в помощи полиции.

Движение в пятницу был очень медленным, зафиксировано несколько столкновений утром из-за скользкого дорожного покрытия.

Как сообщали Українські Новини, из-за пожаров и аномальной жары украинцам рекомендовали ограничить передвижение в некоторых районах Греции.

В 2013 году в Греции на трассе из-за тумана столкнулись более 20 автомобилей.

Больше новостей о: Греция Наводнение Курорт Салоники

Архив
Новости
С Нового года "Укртелеком" прекратит подключать домашние радиоточки 12:34
Тищенко не понравились вопросы журналистки. Скриншот: видео/
Тищенко в Раде нахамил журналистке и предложил попить водички 12:33
Минэкономики инициирует отмену запрета на продажу сельхозземель с октября 2020 12:30
Порошенко не пришел на допрос в ГБР 12:27
Рейтинг ассоциаций УЕФА: Украина серьезно сдает позиции 12:20 Инфографика
больше новостей
Показатель средней зарплаты для пенсии уменьшился, - Пенсионный фонд 07:26 Инфографика
Цены на дизель взлетят: остановился уже второй порт по приему топлива 15:22
Александр Ефремов в суде. Украинское Фото
Суд отменил домашний арест Ефремова 09:53
Это было искренне: Сенцов прокомментировал действия Савченко 08:39
"Нефтегаз" может перейти под управление Витренко 07:10
больше новостей
Александр Ефремов в суде. Украинское Фото
Суд отменил домашний арест Ефремова 09:53
Морские порты необходимо вынести из концессионного списка, - ученые НАН Украины 12:47
Перед арестом своего завода Порошенко вывел из его собственности 115 тыс. кв. м недвижимости, – Портнов 16:33
ОО "Финансовая грамота Украины" обвиняет компанию Avistar в незаконном присвоении ипотечной недвижимости 15:29 Пресс-релиз
Адвокатская монополия - это гарантия качественной защиты прав человека, - немецкий адвокат Бокемюль 16:18
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok