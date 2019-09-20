Популярный греческий курортный город затопили масштабные ливни

После того, как чрезвычайное положение было введено на острове в Греции, сильные осадки в ночь со среды на четверг привели к большим наводнений в греческих Салониках, затоплены десятки домов, а двое автомобилистов попали в ловушку на затопленных улицах, сообщает Ekathimerini.

Наводнения в Салониках были очень сильными и начались вечером в четверг после сильной бури. Пожарная служба получила более 150 звонков с 17-ю запросами об откачке подтопленных домов или подвальных магазинов.

Во время шторма сотрудники пожарной службы эвакуировали 7 человек из затопленных домов в районе Ефкарпии. В Антокипои затопленные воды занесли большие объемы грязи и мусора в дома. Двое автомобилистов попали в ловушку - один в районе Евосмосу и один на региональной дороге. Одному удалось выбраться из водоемов, а другой нуждался в помощи полиции.

Движение в пятницу был очень медленным, зафиксировано несколько столкновений утром из-за скользкого дорожного покрытия.

Как сообщали Українські Новини, из-за пожаров и аномальной жары украинцам рекомендовали ограничить передвижение в некоторых районах Греции.

В 2013 году в Греции на трассе из-за тумана столкнулись более 20 автомобилей.