Семьям погибших после пожара в гостинице "Токио Стар" выплатят по 100 тысяч гривен

Одесская областная государственная администрация решила выплатить по 100 тыс. гривен семьям погибших после пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель обладминистрации.

Также по 50 тыс. гривен выплатят пострадавшим после пожара.

Для получения выплат необходимо подать заявление и ряд документов.

В результате пожара в гостинице 9 человек погибли и еще 10 пострадали.

Как сообщали Українські Новини, в ночь на 17 августа в одесской гостинице "Токио Стар" произошел пожар, в результате которого погибли 9 человек, еще 10 пострадали. К ликвидации привлекли 65 человек личного состава и 13 единиц техники ГосЧС.



Президент Украины обещал наказать собственника одесского отеля, где заживо сгорели 9 людей.



Также 18 августа объявили днем траура из-за погибших во время пожара в отеле "Токио Стар".



Кроме того, ГБР расследует служебную халатность ГосЧС, которая повлекла гибель людей в отеле "Токио Стар".



Тем временем полиция задержала владельца гостиницы "Токио Стар" в Одессе.