подписаться на рассылку
25 25.35
27.55 28.3
˟
30 августа 2019, пятница, 15:36 161
Общество 2019-08-30T15:40:49+03:00
Українські Новини
Семьям погибших после пожара в гостинице "Токио Стар" выплатят по 100 тысяч гривен

Семьям погибших после пожара в гостинице "Токио Стар" выплатят по 100 тысяч гривен

Гостиница
Гостиница "Токио Стар" в Одессе. Фото: "Думская"

Одесская областная государственная администрация решила выплатить по 100 тыс. гривен семьям погибших после пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель обладминистрации.

Также по 50 тыс. гривен выплатят пострадавшим после пожара.

Для получения выплат необходимо подать заявление и ряд документов.

В результате пожара в гостинице 9 человек погибли и еще 10 пострадали.

Как сообщали Українські Новини, в ночь на 17 августа в одесской гостинице "Токио Стар" произошел пожар, в результате которого погибли 9 человек, еще 10 пострадали. К ликвидации привлекли 65 человек личного состава и 13 единиц техники ГосЧС. 


Президент Украины обещал наказать собственника одесского отеля, где заживо сгорели 9 людей.

Также 18 августа объявили днем траура из-за погибших во время пожара в отеле "Токио Стар".

Кроме того, ГБР расследует служебную халатность ГосЧС, которая повлекла гибель людей в отеле "Токио Стар".

Тем временем полиция задержала владельца гостиницы "Токио Стар" в Одессе.

Больше новостей о: Одесская областная государственная администрация Отель "Токио Стар"

Архив
Новости
Гонтареву сбил автомобиль в Лондоне 16:23
Комплексная термосанация, которую провели в школе №263, позволяет экономить до 50% тепла, - Кличко 16:23
Гладковский сплагиатил у Портнова текст судебного иска, - адвокат 16:12 Документ
Министр экономики Милованов задекларировал квартиру в США 16:11
"Авангард" за полгода существенно нарастил производство и экспорт украинских яиц 16:08
больше новостей
Новый премьер Гончарук ездит на модном Jaguar, хотя живет в съемной квартире 20:13
Верховная Рада
Первый день Рады: Рябошапка назначен Генпрокурором 23:40 Обновляется
Премьер Гончарук анонсировал увольнения неэффективных руководителей госорганов 20:03
Тищенко не смог ответить на вопрос об Иловайской трагедии и обиделся на журналистку 11:13
Сюмар и Шуфрич. Скриншот телетрансляции заседания парламента
Сюмар обнималась в Раде с Шуфричем, назначение которого в комитет по свободе слова ранее назвала "плевком в глаза" 18:27
больше новостей
Сюмар и Шуфрич. Скриншот телетрансляции заседания парламента
Сюмар обнималась в Раде с Шуфричем, назначение которого в комитет по свободе слова ранее назвала "плевком в глаза" 18:27
Рада назначила министром инфраструктуры Криклия 02:04
Портнов опубликовал документы, по которым Порошенко снял в банке $340 млн в последний месяц президентства 20:39 Документ
Новый премьер Гончарук ездит на модном Jaguar, хотя живет в съемной квартире 20:13
"Днипроолия" заявляет о рейдерском захвате завода турецкими инвесторами 18:05
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok