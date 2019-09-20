Олигарх Игорь Коломойский мог купить место в парламенте Австрии для своего знакомого Томаса Шелленбахера за 8 миллионов евро. Шелленбахер был сопредседателем группы по связям с Украиной в австрийском парламенте. Об этом сообщает "Hromadske" с ссылкой на "DW".\r\nАвстрийский депутат Петер Пильц опубликовал судебные документы, в которых говорится о двух приближенных лицах к Австрийской партии свободы. Они под присягой рассказывают о покупке места в партийном списке для ставленника украинских бизнесменов - Шелленбахера.\r\nОтмечается неожиданный карьерный успех Шелленбахера: владелец инженерного бюро с провинции накануне выборов 2013 года зарегистрировался в Вене и получил 9 место в списке партии.\r\nВ результате выборов позиция в списке оказалась непроходимой, но трое кандидатов, которые были впереди владельца бюро, отказались от мандата, чем позволили Шалленбахеру стать депутатом.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nСогласно судебным документам, истец Эрнст Н. утверждает, что функционеры Австрийской партии свободы не отдали ему 2 миллиона евро за услуги посредничества.\r\nПо словам истца, именно он свел Шелленбахера с руководством партии, а проход его в парламент оплатили украинские бизнесмены, потратив 8 миллионов евро: 4 - для партийной кассы, по 2 - одному из руководителей партии и самому истцу.\r\nВ судебных документах указаны имени украинских бизнесменов - Игоря Коломойского, его бизнес-партнера и действующего депутата Верховной Рады Игоря Палицы и сына тогдашнего министра юстиции Максима Лавриновича.\r\nПо словам Эрнста, после сделки своих денег он не получил. Представители партии и Шелленбахер слова истца отрицают.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n"DW" сообщает, что Коломойский мог быть знакомым с Шалленбахером еще с 2012 года, когда фирма IBS, собственности последнего, строила водоочистную станцию в Буковеле, одним из владельцев которого является украинский олигарх.\r\nКроме этого, с 2015 года Палица был исполнительным директором и совладельцем этой фирмы и основал благотворительный фонд вместе с австрийским депутатом.\r\nАнтикоррупционная прокуратура на запрос "DW" ответила, что даже если информация правдива, они ничего не могут сделать, так как за покупку места в списке партии не предусмотрена уголовная ответственность.Как сообщали Українські Новини, Коломойский утверждает, что не обсуждал с Зеленским Приватбанк.Также стало известно, что Коломойский и Порошенко встречались в Киеве после завершения избирательной кампании.Кроме того, Премьер Гончарук перед назначением встречался с Коломойским.