Коломойский мог купить место в парламенте Австрии для своего знакомого

Олигарх Игорь Коломойский мог купить место в парламенте Австрии для своего знакомого Томаса Шелленбахера за 8 миллионов евро. Шелленбахер был сопредседателем группы по связям с Украиной в австрийском парламенте. Об этом сообщает "Hromadske" с ссылкой на "DW".

Австрийский депутат Петер Пильц опубликовал судебные документы, в которых говорится о двух приближенных лицах к Австрийской партии свободы. Они под присягой рассказывают о покупке места в партийном списке для ставленника украинских бизнесменов - Шелленбахера.

Отмечается неожиданный карьерный успех Шелленбахера: владелец инженерного бюро с провинции накануне выборов 2013 года зарегистрировался в Вене и получил 9 место в списке партии.

В результате выборов позиция в списке оказалась непроходимой, но трое кандидатов, которые были впереди владельца бюро, отказались от мандата, чем позволили Шалленбахеру стать депутатом.

Согласно судебным документам, истец Эрнст Н. утверждает, что функционеры Австрийской партии свободы не отдали ему 2 миллиона евро за услуги посредничества.

По словам истца, именно он свел Шелленбахера с руководством партии, а проход его в парламент оплатили украинские бизнесмены, потратив 8 миллионов евро: 4 - для партийной кассы, по 2 - одному из руководителей партии и самому истцу.

В судебных документах указаны имени украинских бизнесменов - Игоря Коломойского, его бизнес-партнера и действующего депутата Верховной Рады Игоря Палицы и сына тогдашнего министра юстиции Максима Лавриновича.

По словам Эрнста, после сделки своих денег он не получил. Представители партии и Шелленбахер слова истца отрицают.

"DW" сообщает, что Коломойский мог быть знакомым с Шалленбахером еще с 2012 года, когда фирма IBS, собственности последнего, строила водоочистную станцию в Буковеле, одним из владельцев которого является украинский олигарх.

Кроме этого, с 2015 года Палица был исполнительным директором и совладельцем этой фирмы и основал благотворительный фонд вместе с австрийским депутатом.

Антикоррупционная прокуратура на запрос "DW" ответила, что даже если информация правдива, они ничего не могут сделать, так как за покупку места в списке партии не предусмотрена уголовная ответственность.



Как сообщали Українські Новини, Коломойский утверждает, что не обсуждал с Зеленским Приватбанк.



Также стало известно, что Коломойский и Порошенко встречались в Киеве после завершения избирательной кампании.



Кроме того, Премьер Гончарук перед назначением встречался с Коломойским.





