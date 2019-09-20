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20 вересня 2019, пʼятниця, 00:13 11
Політика 2019-09-20T11:00:04+03:00
Українські Новини
З'явилося відео, як "Квартал 95" розважав гостей на форумі YES

З'явилося відео, як "Квартал 95" розважав гостей на форумі YES

Скріншот:відео/Damon M. Wilson
Скріншот:відео/Damon M. Wilson

У мережі з'явилося відео, як "Квартал 95" розважав гостей під час закритої частини 16-го щорічного форуму YES, показавши на екрані чат, в якому спілкуються лідери світових держав. Про це повідомляє "Страна".

Відео опублікував на своїй сторінці в Facebook американський радник із зовнішньої політики і діючий виконавчий віце-президент в Атлантичній раді Деймон Вілсон.

"Новий президент України Зеленський привносить у свій кабінет почуття гумору. Він зібрав свою колишню комічну трупу, яка і привела його в офіс - Слуга народу, щоб розважити гостей конференції YES у цьому році", - пише Вілсон.

На проекторі зображений чат в месенджері, де нібито спілкуються лідери таких країн, як Великобританія, США, Франція, Китай, КНДР, Україна та інші.

Жарти засновані на домінуючих стереотипах про країни та їх лідерів. В чаті висміяли Росію, пройшлися по Китаю, а також зачепили президента Білорусі Олександра Лукашенка, який не так робив селфі.

З'явився в листуванні і екс-президент Петро Порошенко, якому також дісталося.

Фінальним жартом стала реприза про повільності фінів.




Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський виступив з "Кварталом 95" на форумі Ялтинська європейська стратегія (YES).

Також стало відомо, що гостею форуму YES стала актриса серіалу "Картковий будиночок".

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