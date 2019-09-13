Звезда "Карточного домика" приехала на форум YES в Киеве

Сегодня, 13 сентября, на форум "Ялтинская европейская стратегия" (YES) в Киеве приехала американская актриса, звезда сериала "Карточный домик" Робин Райт. Об этом сообщает "Страна".

Актриса играла в сериале роль Клер Андервуд, которая сначала была первой леди, а в последнем сезоне стала президентом.

Отвечая на вопрос, встречалась ли она с президентом США Дональдом Трампом, Робин сказала, что нет.

Также она отшутилась, комментируя то, хотела ли бы она сама стать главой государства: "Перед этим я должна была стать комиком", - намекая на карьеру украинского президента Владимира Зеленского.



Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский выступил с "Кварталом 95" на форуме Ялтинская европейская стратегия (YES).



Ранее стало известно, что 6 сезон "Карточного домика" стартовал без Кевина Спейси.



Также компания Netflix объявила о закрытии популярного сериала "Карточный домик" после выпуска шестого сезона из-за секс-скандала с Кевином Спейси.



После этого Кевин Спейси признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.





