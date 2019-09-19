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19 сентября 2019, четверг, 19:49 207
Внешняя политика 2019-09-19T19:50:57+03:00
Українські Новини
Россия хочет продавать газ напрямую украинским потребителям

Россия хочет продавать газ напрямую украинским потребителям

Переговоры по транзиту газа в Брюсселе. Фото: @MarosSefcovic
Переговоры по транзиту газа в Брюсселе. Фото: @MarosSefcovic

Россия во время трехсторонних переговоров по транзиту российского газа поднимала вопрос прямых поставок газа украинским потребителям.

Об этом в ходе брифинга сообщил Вице-президент Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович, передают Українські Новини.

"Со своей стороны российская сторона сообщила, что Россия хочет продавать газ напрямую украинским потребителям", - сказал он.

В свою очередь министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель сообщил, что контракт по транзиту газа будет трехсторонневыгодным.

Как сообщали Українські Новини, Украина на трехсторонних переговорах была намерена договариваться с Европейским Союзом и Россией о 10-летнем контракте на транзит природного газа в объемах до 90 млрд куб. м в год.

Также "Нефтегаз" готов сократить исковые требования к "Газпрому" с 12 млрд долларов до 2 млрд долларов в случае заключения долгосрочного контракта по транзиту газа через территорию Украины.

Кроме того, Россия поднимала вопрос Стокгольмского арбитража в ходе переговоров по транзиту газа.

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