Суд зобов'язав ГПУ завершити розслідування всіх справ проти Клюєва

Суд зобов'язав Генеральну прокуратуру завершити розслідування всіх кримінальних проваджень проти колишнього секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО), екс-голови Адміністрації Президента Віктора Януковича Андрія Клюєва до 5 жовтня.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Захист Клюєва подав клопотання до суду з вимогою поновити зупинене слідством розслідування справ Клюєва і встановити термін для його завершення.

Наголошується, що екс-глава АП оголошений в розшук і йому повідомлено про підозру у рамках 2 кримінальних проваджень.

Зокрема, йому повідомлено про підозру у розкраданні держкоштів в особливо великих розмірах, у перевищенні влади та перешкоджанні мітингам активістів Евромайдану.

Зазначено, що ще у 2016 році до Генпрокуратури Росії був відправлений запит про взяття під варту Клюєва, але РФ відмовила Україні в цьому проханні.

У підсумку на початку вересня суд частково задовольнив клопотання захисту і зобов'язав українську прокуратуру протягом 30 днів завершити розслідування справ проти Клюєва.

Прокуратура подала апеляцію на це рішення.

Як повідомляли Українські Новини, Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію Клюєва кандидатом у депутати Верховної Ради.