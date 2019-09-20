Суд зобов'язав ГПУ завершити розслідування всіх справ проти Клюєва

Суд зобов'язав Генеральну прокуратуру завершити розслідування всіх кримінальних проваджень проти колишнього секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО), екс-голови Адміністрації Президента Віктора Януковича Андрія Клюєва до 5 жовтня.\r\nПро це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.\r\nЗахист Клюєва подав клопотання до суду з вимогою поновити зупинене слідством розслідування справ Клюєва і встановити термін для його завершення.\r\nНаголошується, що екс-глава АП оголошений в розшук і йому повідомлено про підозру у рамках 2 кримінальних проваджень.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЗокрема, йому повідомлено про підозру у розкраданні держкоштів в особливо великих розмірах, у перевищенні влади та перешкоджанні мітингам активістів Евромайдану.\r\nЗазначено, що ще у 2016 році до Генпрокуратури Росії був відправлений запит про взяття під варту Клюєва, але РФ відмовила Україні в цьому проханні.\r\nУ підсумку на початку вересня суд частково задовольнив клопотання захисту і зобов'язав українську прокуратуру протягом 30 днів завершити розслідування справ проти Клюєва.\r\nПрокуратура подала апеляцію на це рішення.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію Клюєва кандидатом у депутати Верховної Ради.