Гендиректор "Укроборонпрома" Абромавичус назначил 4 своих заместителей

Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус назначил 4 своих заместителей.

Об этом говорится в сообщении "Укроборонпрома", передают Українськi Новини.

"19 сентября генеральный директор "Укроборонпрома" Абромавичюс назначил четырех руководителей ключевых направлений деятельности концерна", - говорится в нем.

Согласно сообщению, Роман Боднар назначен заместителем генерального директора по трансформациям.

До назначения в "Укроборонпром" Боднар был управляющим партнером британской компании Odgers Berndtson Ukraine, принимал активное участие в реформе корпоративного управления государственной собственности и государственной службы, привлекал лучшие таланты к управлению государством, в частности, формировал наблюдательные советы "Нефтегаза", "Укрзализныци", "Укрэнерго", "Укргидроэнерго" и аэропорта "Борисполь".

В концерне Боднар будет возглавлять так называемый Центр трансформаций - реактор изменений корпоративной культуры и управленческих практик концерна, внутренних процессов и системы управления бизнесом; начнет управления эффективностью и введет международные стандарты корпоративного управления.

Надежда Бигун была назначена директором департамента закупок.

Бигун работала в сфере телекоммуникационных услуг, в 2015 году в качестве волонтера присоединилась к команде Prozorro в МЭРТ, позже стала заместителем директора ГП Прозорро. Внедряла систему электронных закупок, разрабатывала законодательство, отвечала за создание бренда и продвижения Prozorro.

Ее задачей в концерне будет внедрение прозрачных процедур и политики закупок, повышение их эффективности за счет централизации потребностей предприятий и внедрение категорийных стратегий.

Сергей Иванюта будет руководить финансово-экономическим блоком концерна.

До назначения он работал в украинских и международных компаниях, а также в Национальном банке Украины и "Укргаздобыче".

В сферу ответственности Иванюты входит формирование и реализация финансовой политики концерна, развертывания комплексной программы финансового оздоровления предприятий, входящих в состав "Укроборонпрома", реструктуризация долгов и тому подобное.

Директором департамента управления проектами был назначен Олег Яковенко.

Ранее он работал в Минэкономики, где занимался оценкой налоговых и финансовых рисков, возглавлял разработку интегрированной платформы цифровой отчетности для государственных предприятий, участвовал в разработке плана восстановления промышленности в Восточной Украине и подготовке экспортной и HiTech-стратегии государства.

До перехода на государственную службу Яковенко работал в иностранной продуктовой компании и развивал собственный бизнес в сфере маркетинговых стратегий и продвижения на рынках.

В "Укроборонпроме" Яковенко будет руководить проектным офисом, а также будет разрабатывать дорожную карту трансформаций, контролировать ее реализацию и заниматься риск-менеджментом.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский назначил гендиректором "Укроборонпрома" Абромавичуса.

Абромавичус заявил, что государственный концерн "Укроборонпром" намерен увеличить экспорт в 5 раз до 2 млрд долларов в год до 2025 года.