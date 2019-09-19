Гендиректор "Укроборонпрома" Абромавичус назначил 4 своих заместителей

Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус назначил 4 своих заместителей.\r\nОб этом говорится в сообщении "Укроборонпрома", передают Українськi Новини.\r\n"19 сентября генеральный директор "Укроборонпрома" Абромавичюс назначил четырех руководителей ключевых направлений деятельности концерна", - говорится в нем.\r\nСогласно сообщению, Роман Боднар назначен заместителем генерального директора по трансформациям.\r\nДо назначения в "Укроборонпром" Боднар был управляющим партнером британской компании Odgers Berndtson Ukraine, принимал активное участие в реформе корпоративного управления государственной собственности и государственной службы, привлекал лучшие таланты к управлению государством, в частности, формировал наблюдательные советы "Нефтегаза", "Укрзализныци", "Укрэнерго", "Укргидроэнерго" и аэропорта "Борисполь".\r\nВ концерне Боднар будет возглавлять так называемый Центр трансформаций - реактор изменений корпоративной культуры и управленческих практик концерна, внутренних процессов и системы управления бизнесом; начнет управления эффективностью и введет международные стандарты корпоративного управления.\r\nНадежда Бигун была назначена директором департамента закупок.\r\nБигун работала в сфере телекоммуникационных услуг, в 2015 году в качестве волонтера присоединилась к команде Prozorro в МЭРТ, позже стала заместителем директора ГП Прозорро. Внедряла систему электронных закупок, разрабатывала законодательство, отвечала за создание бренда и продвижения Prozorro.\r\nЕе задачей в концерне будет внедрение прозрачных процедур и политики закупок, повышение их эффективности за счет централизации потребностей предприятий и внедрение категорийных стратегий.\r\nСергей Иванюта будет руководить финансово-экономическим блоком концерна.\r\nДо назначения он работал в украинских и международных компаниях, а также в Национальном банке Украины и "Укргаздобыче".\r\nВ сферу ответственности Иванюты входит формирование и реализация финансовой политики концерна, развертывания комплексной программы финансового оздоровления предприятий, входящих в состав "Укроборонпрома", реструктуризация долгов и тому подобное.\r\nДиректором департамента управления проектами был назначен Олег Яковенко.\r\nРанее он работал в Минэкономики, где занимался оценкой налоговых и финансовых рисков, возглавлял разработку интегрированной платформы цифровой отчетности для государственных предприятий, участвовал в разработке плана восстановления промышленности в Восточной Украине и подготовке экспортной и HiTech-стратегии государства.\r\nДо перехода на государственную службу Яковенко работал в иностранной продуктовой компании и развивал собственный бизнес в сфере маркетинговых стратегий и продвижения на рынках.\r\nВ "Укроборонпроме" Яковенко будет руководить проектным офисом, а также будет разрабатывать дорожную карту трансформаций, контролировать ее реализацию и заниматься риск-менеджментом.\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский назначил гендиректором "Укроборонпрома" Абромавичуса.\r\nАбромавичус заявил, что государственный концерн "Укроборонпром" намерен увеличить экспорт в 5 раз до 2 млрд долларов в год до 2025 года.