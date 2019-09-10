Ожившие киногерои на улицах Днипра, благотворительная свадьба в Ровно и спасенный кот-одессит

В городе Николаеве полиция обнаружила партию наркотиков на миллион гривен

В Николаеве полиция во время масштабной операции задержала дельцов, которые заказывали наркотики через интернет и распространяли их через "закладки", сообщают "Николаевские новости". Наркодельцы расфасовывали психотропные вещества и наркотики в полиэтиленовые пакеты или маскировали под орехи. Затем развозили по местам, которые предварительно оговаривали с клиентами. В деле была и 18-летняя девушка, которая поставляла им товар, заказывая его в интернете. Ее разоблачили оперативники и бойцы роты полиции особого назначения 8 сентября. По месту жительства, в автомобиле и на квартире-складе правоохранители нашли более килограмма амфетамина, 150 подготовленных закладок, полторы сотни таблеток экстази, 77 марок ЛСД, каннабис, соли, кило прекурсоров, другие наркотические вещества, а также банковские карточки и деньги. Общая стоимость изъятого составляет более миллиона гривен. Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления. Санкция инкриминируемой им статьи УК предусматривает до восьми лет лишения свободы.

В Днипре по центру гуляет клоун-убийца

Вдохновившись премьерой фильма "Оно-2", креативная команда из Днипра воссоздала образ главного антагониста фильма — жуткого клоуна Пеннивайза, сообщает "Наше місто".

"Съёмка была довольно непростой. Снимали на заброшках в Заводском районе Днипра, даже попугали местных жителей съемкой с дрона, уж очень сильно он жужжит и переехали в центральный район. Всего локаций было три. Особенно приятна была реакция прохожих на уличной съемке. Пока ждали такси, чтобы сменить локацию клоун стоял возле дороги и махал рукой, тем самым пугая проезжающие автомобили", — признался фотограф проекта, Стас Губкин.

Жительница Херсона получила звание "Посол Мира"

Глава общественной организации "Союз женщин Херсонщины" Ирина Николаева получила почетное звание – "Посол Мира", сообщает сайт "Гривна". Еще в 2016 году организация "Союз женщин Херсонщин" приняла приглашение Международной корейской женской миротворческой организации IWPG взять участие в Саммите Мира в Сеуле. В 2018 году на Саммите мира в Бухаресте был подписан Меморандум о сотрудничестве между этими организациями. "Я могу уверенно сказать, что полученное сегодня звание – это не просто признание и подтверждение правильности выбранного нами пути, это, прежде всего, огромный стимул для меня лично и для всей нашей команды. Эта награда не только моя, но и всех, кто разделяет наши ценности и идеалы", — отметила Ирина. Стоит отметить, что сейчас союз поддерживает тесную связь с ОТГ области, проводит рабочие встречи и консультации в более чем 80 селах и городах, ведет современные тренинги по освоению донорских программ и повышению активности самоорганизации. Кроме этого, организация воплотила более 100 проектов и акций, которые нацелены на мир, гендерное равенство и формирование отношения к себе.

В Коблево отдыхающим, отказавшимся платить за место на пляже, угрожали поломать ноги

7 сентября в Коблево произошел скандал: у отдыхающих, остановившихся на базе отдыха "Атлантик" на пляже потребовали плату за место, а после решительного отказа угрожали физической расправой, сообщает сайт "Новости-N". О ситуации рассказал сам пострадавший, житель Киевской области и отец четверых детей Иван. Во время отдыха на пляже к семье неожиданно подошла неизвестная женщина, которая утверждала, что эта часть пляжа находится в аренде, и потому отдыхающие должны платить за место 100 гривен. Отмечается, что нигде не было указателей по поводу частной охраняемой территории. Каких-либо документов женщина тоже при себе не имела и отказалась их принести. На отказ платить за место на песке женщина отреагировала очень агрессивно."Она говорила, что нам выбьют зубы, поломают ноги, а детей наших сделают сиротами!", – рассказал Иван. Свидетель происшествия, киевлянин Виталий, также рассказал о скандале. По его словам, дама привела с собой двух неизвестных в нетрезвом состоянии, один из которых был украшен недвусмысленными "зоновскими" наколками. Они представились охранниками б/о "Орбита". Отдыхающие вызвали полицию, но тут их ждал еще один сюрприз. Стражи порядка не хотели выезжать на место происшествия, аргументируя это тем, что нарушительница к моменту вызова уже ушла, апо приезду после общения с обеими сторонами скандала развели руками и уехали. Пострадавшая семья все же написала заявление в полицию и обратилась с жалобой в Коблевский сельский совет. Бездействие полиции отдыхающие восприняли как сговор с директором базы отдыха.Разочаровавшись в отдыхе и беспокоясь о безопасности своих детей, семья была вынуждена покинуть Коблево.

В Хмельницком ученикам сказали принести в школу два ведра картошки и квашеные помидоры

В Хмельницком ученикам написали в дневниках о необходимости принести в школу два ведра картошки, а также капусту, свеклу, квашеные огурцы и помидоры "для удешевления питания в школьной столовой", сообщает сайт "Новости-N". Об этом в сети "Фейсбук" написала преподаватель николаевского вуза Леся Левченко. "Как вам такая идея?!В придачу к деньгам в школах начали требовать с родителей ещё и картошку с квашеной капустой", - написала она, разместив фото.

На Сумщине воры устроили масштабный пожар при краже нефтепродуктов

Ночью 7 сентября в дежурную часть Роменского отдела полиции поступило сообщение о том, что вблизи с. Анастасьевка Роменского района Сумской области, на скважине №121 возник пожар, сообщает еженедельник "Ваш шанс". На место происшествия выехали руководство, следственно-оперативная группа отдела полиции, экспертная служба.Пожар произошел в поле на законсервированной скважине Анастасьевского месторождения Ахтырканефтегаз. Данная скважина не эксплуатируется около полутора лет. Огонь полностью уничтожил автомобиль "КамАЗ", который там находился, и техническое оборудование скважины. По всем признакам пожар возник при попытке несанкционированного отбора нефтепродуктов. "Во время проведения соответствующих следственных и оперативно-розыскных действий была разоблачена преступная группа, члены которой ночью пытались совершить кражу нефтепродуктов из вышеупомянутой скважины, - комментирует Вадим Дзюбинский и.о. начальника ГУНП области - одного из них мы уже задержали. Это местный житель, 1976 г.р. Проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание его сообщников".

В Днипре мать зверски издевалась над приемным сыном

В Днипре ребенок с порезанным телом и кучей болезней попал в реанимацию, сообщает "Днепр час". В полиции открыли уголовное дело по данному факту. Когда мальчику было пять месяцев, его биологических родителей лишили родительских прав. Больного ребенка с физическим недоразвитием и пороком сердца отправили в детский дом. В два года его усыновила Наталья Касперская."Усыновило нигде не работающее, не замужнее, имеющее административное наказание за "неналежне виконання батьківських обов`язків" существо. За три месяца. Кто стоит в очереди на усыновление меня поймут. И только с этого момента его жизнь превратилась в ад", – рассказала новая мама мальчика Елена Малыхина. Мальчик четыре года жил в одном доме с приемной матерью, ее мамой, сестрой и племянником. Но они ничего не сообщали в полицию и отказались давать показания.Женщина случайно познакомилась с ребенком, когда его приемная мать обходила медицинские учреждения, чтобы "выбить" для него инвалидность и получать деньги. "Если можно, я не буду рассказывать весь диагноз, который ему поставили. Думаю, хватит того, что вы можете увидеть на фото. Его масса тела составляла 60% от требуемой для его возраста и роста", – добавила женщина. Как рассказала Елена, полиция направила дело в суд только в феврале 2019 года. Оно до сих пор рассматривается. Приемная мать мальчика не являлась на заседания и подала иск об отмене решения о усыновлении, чтобы не платить алименты.

Вместо свадебных букетов - подарки для малышей

Молодожены Юлия и Денис из поселка Клесова Сарненского района Ровенской области превратили свою свадьбу в благотворительную акцию, сообщает "Ого". Вместо свадебных букетов супруги просили своих гостей приносить подарки для малышей детских домов. Все игрушки молодожены передали в детский дом.

В Виннице наградили 21-летнего студента, который самостоятельно задержал грабителя

Вчера, 9 сентября, во время совещания в областном главке полиции генерал полиции третьего ранга Юрий Педос вручил благодарность Вячеславу Постернаку, который в конце лета помешал совершению преступления и задержал ранее судимого злоумышленника, сообщает сайт "20 минут". 31 августа, в Виннице на улице Стрелецкой грабитель пытался похитить велосипед у подъезда дома. Преступление снял на мобилку студент первокурсник. Он задержал мужчину, когда тот пытался убежать. Руководитель полиции области поблагодарил Вячеслава за неравнодушие, проявленную смелость и пригласил на службу в полицию, - говорят в отделе коммуникации полиции Винницкой области.

Харьковская теннисистка победила на крупном турнире в Хорватии

Харьковская теннисистка Марина Чернышева завоевала титул на турнире Международной федерации тенниса (ITF) в Хорватии, сообщает "Время".В финале харьковчанка уверенно обыграла венгерскую теннисистку Реку-Луцу Яни: 6:1, 6:4. На пути к финалу Марина Чернышева победила во всех семи матчах соревнований. Победа на турнире в Хорватии стала крупнейшей в карьере 20-летней теннисистки и, в целом, это девятый выигранный одиночный профессиональный титул. Кроме того, успех в Загребе позволит харьковчанке подняться на 120 позиций в мировом рейтинге и войти в топ-300.

Кота, над которым одесситка издевалась в супермаркете, отдали в добрые руки

В Одессе зоозащитники встали на сторону животного, которое мучила хозяйка.Как стало известно сайту "odessa.net.ua", жительница Одессы пришла в супермаркет с животным, держа его на поводке. Она волочила несчастное, ничего не понимающее животное, совершенно его не щадя. За столь жестокое обращение с четверолапым питомцем, женщине пришлось объясняться с полицией. Как сообщила на странице волонтер Алена Шоломей, котенку от силы пять месяцев и несмотря на то, что он пережил, сейчас он чувствует себя нормально. Неравнодушные горожане уже изъявили желание забрать к себе пострадавшего.

Как сообщали Українські новини, в центре Одессы произошла авария с пострадавшими, а под Черновцами погиб ребенок в результате ДТП с квадроциклом. Ранее брат мэра Ивано-Франковска сбил пешехода насмерть.