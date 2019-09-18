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18 сентября 2019, среда, 17:29 28 Новости из регионов
Общество 2019-09-18T17:40:10+03:00
Українські Новини
"Золотую уху" готовят для туристов рестораны Одессы, в Николаеве пока готовят только "автоподставы"

"Золотую уху" готовят для туристов рестораны Одессы, в Николаеве пока готовят только "автоподставы"

На Днепропетровщине полицейские изъяли коноплю на 1,2 млн гривен.

12 кг марихуаны и 46 кустов конопли обнаружили и изъяли в одном из сел Царичанского района Днепропетровской области, сообщает "Днепр час".

Сотрудники полиции провели санкционированный обыск по месту жительства мужчины, 1973 года рождения. В ходе обыска на территории домовладения в теплице было обнаружено и изъято 46 кустов конопли, а на чердаке наркотическое средство "марихуана", весом около 12 кг. По ценам "черного" рынка стоимость изъятых веществ составляет около 1,2 млн. грн.

В Николаеве заковали в наручники женщину, которая пыталась покончить с собой. Патрульные были вынуждены применить силу, сообщают "Николаевские новости".

Утром 17 сентября к полицейскому патрулю, оформлявшему ДТП, подбежал мужчина и попросил помощи. Он рассказал, что на Варваровском мосту женщина в отчаянии и грозится прыгнуть с мост. Патрульные сразу побежали на место. По тротуару металась пожилая женщина. Она была крайне возбуждена, пыталась уйти от сотрудников полиции и все время повторяла, что наложит на себя руки, и никто ее не остановит. В какой-то момент женщина сказала полицейским, что бросится под машину и полезла через отбойник. Патрульные были вынуждены применить силу и заковать ее в наручники. В таком состоянии ее и передали врачам "скорой".

В Днипре грабители вломились в психбольницу

В один из корпусов Днепропетровской областной психбольницы вломились грабители, передает "Наше Місто". Ограбления банкоматов в Днипре и области — увы не редкость. Грабители работают дерзко и что главное — быстро. Чаще всего банкомат подрывают при помощи газовой смеси, после чего собирают, разлетевшуюся, как конфетти наличку. Мишенью грабителей стал очередной банкомат, в здании Психиатрической больницы на ж/м Игрень. "На КП ДКПБ ДОС Бехтерева 1. попытка ограбления банкомата", - сообщил пользователь Facebook Виталий Анатольевич.

"Автоподстава" в Николаеве: девушка падает под колеса авто, создавая видимость ДТП

В Николаеве камера видеонаблюдения зафиксировала, как девушка попыталась сымитировать наезд автомобиля, сообщают "Новости-N". На видео видно, как девушка идет по дороге навстречу легковому автомобилю, и примерно в метре от авто падает на асфальт.

В одесских ресторанах обманывают иностранных гостей

В соцсетях появилась информация о том, что некоторые кафе и рестораны обзавелись двойным меню: одно предназначено для одесситов, а другое – для иностранцев (там указаны более высокие цены). Об этом сообщает "odessa.net.ua". Эти меню были сфотографированы в одном из кафе. "Уха за 248, суп за 197, борщ за 175, нарезка за 707 вместо 207", — комментирует автор поста.

Как сообщали Українські новини, на улицах Днипра был замечен Пеннивайз - клоун-убийца, а в одном из магазинов города произошло "ограбление века".

Также, в Киеве бойцовская собака напала на ребенка.

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