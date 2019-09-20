12 минималок: сколько получил бывший министр Жданов в августе

Заработная плата бывшего министра молодежи и спорта Игоря Жданова за август составила 50,2 тыс. гривен, его заместителей - от 21,8 тыс. до 38,5 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 84 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства молодежи и спорта на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Жданову в августе, составила 36 479 гривен, из них должностной оклад за 11 рабочих дней составил 8 381 гривну, надбавка за выслугу лет – 2 514 гривен, доплата за работу в условиях ограничений - 1 676 гривен, надбавка за интенсивность труда (за июнь 2019 года) – 8 381 гривна, отпускные – 13 650 гривен, командировочные – 15 167 гривен, индексация – 380,5 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 9 779 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная Ждановым, составила 40 371 гривну.

Зарплата первого заместителя министра молодежи и спорта Игоря Гоцула составила 37 тыс. гривен, заместителей Николая Даневича – 38,5 тыс. гривен, Ярослава Войтовича – 29,5 тыс. гривен, Александра Яремы – 21,8 тыс. гривен, Николая Мовчана – 38,5 тыс. гривен и госсекретаря Олега Немчинова - 84 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Жданов задекларировал 689 тыс. гривен доходов за 2018 год. Также, в апреле 2019 министр молодежи и спорта утроил свой оклад, а в мае 2019 Жданов заработал в 11 раз больше оклада, получив матпомощь почти на 80 тыс. гривен.