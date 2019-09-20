12 мінімалок: скільки отримав колишній міністр Жданов в серпні

Заробітна плата колишнього міністра молоді та спорту Ігоря Жданова за серпень склала 50,2 тис. гривень, його заступників - від 21,8 тис. до 38,5 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 84 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства молоді та спорту на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Жданову в серпні, склала 36 479 гривень, з них посадовий оклад за 11 робочих днів склав 8 381 гривню, надбавка за вислугу років – 2 514 гривень, доплата за роботу в умовах режимних обмежень - 1 676 гривень, надбавка за інтенсивність праці (за червень 2019 року) – 8 381 гривня, відпускні – 13 650 гривень, компенсація за невикористану відпустку – 15 167 гривень, індексація – 380,5 гривень.

Сума утриманих податків склала 9 779 гривень.

Фактична сума коштів, отримана Ждановим, склала 40 371 гривню.

Зарплата першого заступника міністра молоді та спорту Ігоря Гоцула становила 37 тис. гривень, заступників Миколи Даневича – 38,5 тис. гривень, Ярослава Войтовича – 29,5 тис. гривень, Олександра Яреми – 21,8 тис. гривень, Миколи Мовчана – 38,5 тис. гривень і держсекретаря Олега Немчинова - 84 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Жданов задекларував 689 тис. гривень доходів за 2018 рік. Також, у квітні 2019 міністр молоді та спорту потроїв свій оклад а в травні 2019 Жданов заробив в 11 разів більше окладу, отримавши матеріальну допомогу майже на 80 тис. гривень.