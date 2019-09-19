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19 сентября 2019, четверг, 12:15 41
Жизнь 2019-09-19T12:45:02+03:00
Українські Новини
В Бурятии задержан шаман, который шел в Кремль "изгонять демона-Путина"

В Бурятии задержан шаман, который шел в Кремль "изгонять демона-Путина"

В Бурятии сообщили о задержании полицией в ночь на четверг Александра Габышева - жителя Якутии, известного как "шаман, который идет изгонять Путина", сообщает "BBC Украина" со ссылкой на местные СМИ и сторонников Габышева.

"Приехали два автобуса с полицией, скрутили и погрузили вместе с тележкой и увезли в направлении Улан-Удэ (столицы Бурятии, - ред.)", - сообщил один из людей, который сопровождал шамана.

Еще один очевидец задержания, писатель Виктор Егоров, рассказал, что Габышева увезли из лагеря на обочине дороги неизвестные люди.

"19 сентября на 202-м километре федеральной трассы М-53" Байкал "сотрудниками полиции по поручению следователя задержан мужчина 1958 года рождения, который находится в розыске за совершение преступления на территории Республики Саха (Якутия)", - сообщили в МВД Бурятии.

В сообщении уточняется, что задержанного планируется "ближайшим авиарейсом доставить из Улан-Удэ в Якутск для проведения следственных действий". В то же время человека по имени Александр Габышев нет в официальной базе людей, которых разыскивает полиция в Якутии.

Александр Габышев начал свой поход против Путина в марте этого года и прошел уже около 2800 километров. 10 сентября в Улан-Удэ произошли столкновения между силовиками и участниками народного совета, которые началась после задержания двух сторонников Габышева.

Как сообщали Українські Новини, Сенцов призвал сражаться за россиян, которые борются против режима Путина. Также в России соцсети троллили новый закон о неуважении к власти.

Тем временем рейтинг Путина упал до минимума за 18 лет.

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