Суд отменил домашний арест Ефремова

Старобельский районный суд Луганской области 18 сентября отменил круглосуточный домашний арест бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова.\r\nОб этом Українським Новинам сказал адвокат Ефремова Александр Мельников.\r\nОн отметил, что 18 сентября суд рассмотрел вопрос продления меры пресечения в виде домашнего ареста или замены его.\r\nМельников подчеркнул, что защита требовал вообще отменить меру пресечения для подсудимого.\r\n"Суд решил отменить домашний арест и заменил его на личное обязательство...Это самая мягкая мера пресечения, мягче не существует. Фактически, человек просто обязуется являться в суд", - сообщил адвокат.\r\nПо его словам, c Ефремова снято обязательство носить электронный браслет слежения.\r\nВ то же время, остается обязательство сдать загранпаспорт.\r\nАдвокат сказал, что процесс против экс-главы фракции ПР скоро перейдет в стадию изучения материалов защиты.\r\nМельников уверен, что его клиент будет оправдан судом в связи с отсутствие доказательств вины.\r\nЗащита Ефремова занимается привлечением к уголовной ответственности лиц, причастных к уголовному преследованию экс-депутата Рады.\r\nАдвокат также допускает, что Ефремов подаст иск о возмещении морального и материального ущерба из-за содержания его под стражей более 3 лет.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 10 сентября Президент Владимир Зеленский назначил адвоката Ефремова Андрея Смирнова заместителем главы Офиса Президента.\r\n22 июля Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи Ефремова и отправил его домашний арест с ношением электронного браслета.\r\n16 января 2017 года Старобельский районный суд Луганской области начал рассматривать дело против Ефремова, обвиняемого в сепаратизме, государственной измене, организации захвата Луганской областной государственной администрации, пособничестве захвату управления Службы безопасности Украины и созданию самопровозглашенной "Луганской народной республики".\r\nОн был задержан в Киеве 30 июля 2016 года.