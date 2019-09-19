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19 сентября 2019, четверг, 09:53 13841
Судебная власть 2019-09-19T10:49:16+03:00
Українські Новини
Суд отменил домашний арест Ефремова

Суд отменил домашний арест Ефремова

Александр Ефремов в суде. Украинское Фото
Александр Ефремов в суде. Украинское Фото

Старобельский районный суд Луганской области 18 сентября отменил круглосуточный домашний арест бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова.

Об этом Українським Новинам сказал адвокат Ефремова Александр Мельников.

Он отметил, что 18 сентября суд рассмотрел вопрос продления меры пресечения в виде домашнего ареста или замены его.

Мельников подчеркнул, что защита требовал вообще отменить меру пресечения для подсудимого.

"Суд решил отменить домашний арест и заменил его на личное обязательство...Это самая мягкая мера пресечения, мягче не существует. Фактически, человек просто обязуется являться в суд", - сообщил адвокат.

По его словам, c Ефремова снято обязательство носить электронный браслет слежения.

В то же время, остается обязательство сдать загранпаспорт.

Адвокат сказал, что процесс против экс-главы фракции ПР скоро перейдет в стадию изучения материалов защиты.

Мельников уверен, что его клиент будет оправдан судом в связи с отсутствие доказательств вины.

Защита Ефремова занимается привлечением к уголовной ответственности лиц, причастных к уголовному преследованию экс-депутата Рады.

Адвокат также допускает, что Ефремов подаст иск о возмещении морального и материального ущерба из-за содержания его под стражей более 3 лет.

Как сообщали Українськi Новини, 10 сентября Президент Владимир Зеленский назначил адвоката Ефремова Андрея Смирнова заместителем главы Офиса Президента.

22 июля Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи Ефремова и отправил его домашний арест с ношением электронного браслета.

16 января 2017 года Старобельский районный суд Луганской области начал рассматривать дело против Ефремова, обвиняемого в сепаратизме, государственной измене, организации захвата Луганской областной государственной администрации, пособничестве захвату управления Службы безопасности Украины и созданию самопровозглашенной "Луганской народной республики".

Он был задержан в Киеве 30 июля 2016 года.

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