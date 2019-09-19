Я готовился ко второй голодовке весь этот год, - Сенцов

Освобожденный из российского плена режиссер Олег Сенцов с начала 2019 года готовился ко второй голодовке, поскольку понимал, что если после президентских выборов в Украине ничего не произойдет и ситуация снова зайдет в тупик, - выхода не останется.

Об этом он сообщил в интервью "Громадському", передают Українські Новини.

"Я готовился ко второй голодовке весь этот год. Все почему-то решили, что я должен выйти таким же, каким я был в конце голодовки. Нет, прошел год, я восстанавливался, активно питался, занимался спортом, мне дали возможность заниматься спортом, лишь бы сидел спокойно", - рассказал Сенцов.

По его словам, он восстанавливал здоровье к следующей голодовке, потому что понимал, что если ничего не произойдет после выборов нового Президента, если опять ситуация зайдет в тупик — он снова начнет голодать.

"Я понимал, что вторая голодовка уже не привлечет столько внимания, как первая, но выхода не было, поэтому я готовился", - сказал режиссер.

Сенцов добавил, что потом "пошли какие-то подвижки, разговоры о обмене и прочих шагах навстречу".

"И я сказал адвокату, только он был в курсе этого: я придержу крайнюю меру на тот случай, если опять мосты будут сожжены. Но потихоньку все у них наладилось, поэтому к этому не пришлось прибегать", - подытожил он.

Как сообщали Українські Новини, по словам источника, Сенцова и Кольченко допросили. Также на Львовском форуме издателей Сенцов презентует свою новую книгу.

Ранее Сенцов заявил, что не хочет "выходить в тираж" и становиться свадебным генералом.