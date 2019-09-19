Завтра в Украине и мире пройдет масштабный Марш за климат

В пятницу, 20 сентября, во всем мире пройдут масштабные климатические акции, которые начала 16-летняя защитница климата Грета Тунберг, получившая наивысшую награду от Amnesty International 2019. В Украине также улицам Киева и других городов пройдет Марш за климат.

Об этом сообщают организаторы акции на своей странице в социальной сети Facebook.

"Климат планеты меняется, и причиной этих изменений является человек. В нынешнем сентябре во всем мире анонсирована волна молодежных климатических маршей #GlobalClimateStrike. Всемирный марш за климат пройдет и в Украине. Молодежь, вдохновленная шведской школьницей Гретой Тунберг, которая год назад начала протестовать перед Шведским парламентом, чтобы тот немедленно признал изменения климата приоритетом в своей работе, приглашает взрослых присоединиться", - говорится в сообщении.

Как сообщает "Екодия", миллионы активистов и неравнодушных граждан в 150 странах мира выйдут на улицы. Именно в этот день, 23 сентября, лидеры стран мира соберутся на саммите ООН по вопросам климата.

В Киеве начало акции запланировано на 12:00 на Михайловской площади.

Как сообщали Українські новини, ранее молодежь в Украине уже присоединилась к Глобальному климатическому страйку, организованному Гретой Тунберг.

Кроме того, Грету Тунберг номинировали на Нобелевскую премию мира.