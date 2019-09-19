подписаться на рассылку
24.55 24.95
26.9 27.5
˟
19 сентября 2019, четверг, 08:00 66
Общество 2019-09-19T08:36:49+03:00
Українські Новини
Завтра в Украине и мире пройдет масштабный Марш за климат

Завтра в Украине и мире пройдет масштабный Марш за климат

В пятницу, 20 сентября, во всем мире пройдут масштабные климатические акции, которые начала 16-летняя защитница климата Грета Тунберг, получившая наивысшую награду от Amnesty International 2019. В Украине также улицам Киева и других городов пройдет Марш за климат.

Об этом сообщают организаторы акции на своей странице в социальной сети Facebook.

"Климат планеты меняется, и причиной этих изменений является человек. В нынешнем сентябре во всем мире анонсирована волна молодежных климатических маршей #GlobalClimateStrike. Всемирный марш за климат пройдет и в Украине. Молодежь, вдохновленная шведской школьницей Гретой Тунберг, которая год назад начала протестовать перед Шведским парламентом, чтобы тот немедленно признал изменения климата приоритетом в своей работе, приглашает взрослых присоединиться", - говорится в сообщении.

Как сообщает "Екодия", миллионы активистов и неравнодушных граждан в 150 странах мира выйдут на улицы. Именно в этот день, 23 сентября, лидеры стран мира соберутся на саммите ООН по вопросам климата.

В Киеве начало акции запланировано на 12:00 на Михайловской площади.

Как сообщали Українські новини, ранее молодежь в Украине уже присоединилась к Глобальному климатическому страйку, организованному Гретой Тунберг.

Кроме того, Грету Тунберг номинировали на Нобелевскую премию мира.

Больше новостей о: Грета Тунберг Марш за климат GlobalClimateStrike

Архив
Новости
На дорогах Украины стало больше радаров TruCAM: где ждут "засады" 08:14 Карта
Стало известно кто войдет в новую команду Фонда госимущества, - СМИ 08:09
Марш за климат. Фото: ecoaction.org.ua
Завтра в Украине и мире пройдет масштабный Марш за климат 08:00
Я готовился ко второй голодовке весь этот год, - Сенцов 07:59
Показатель средней зарплаты для пенсии уменьшился, - Пенсионный фонд 07:26 Инфографика
больше новостей
Цены на дизель взлетят: остановился уже второй порт по приему топлива 15:22
Гривна растет - доллар падает: чего ожидать в будущем 12:22
Сегодня антициклон Hanneke и циклон Ignaz принесут в Украину дожди и штормовой ветер 06:06 Карта
Полиция открыла дело по факту поджога дома Гонтаревой 09:48
Портнов Андрей Фото: aportnov.com
Угрозы Богословской: ГПУ закрыла дело против Портнова 11:48
больше новостей
Цены на дизель взлетят: остановился уже второй порт по приему топлива 15:22
ОО "Финансовая грамота Украины" обвиняет компанию Avistar в незаконном присвоении ипотечной недвижимости 15:29 Пресс-релиз
Сегодня антициклон Hanneke и циклон Ignaz принесут в Украину дожди и штормовой ветер 06:06 Карта
Полиция открыла дело по факту поджога дома Гонтаревой 09:48
Из одесского цирка исчезнут животные: впервые в Украине суд запретил их эксплуатацию 19:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok