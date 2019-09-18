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18 сентября 2019, среда, 14:41 28
Происшествия 2019-09-18T14:41:38+03:00
Українські Новини
В Киеве бойцовская собака напала на ребенка: хозяин отказался признать вину

В Киеве бойцовская собака напала на ребенка: хозяин отказался признать вину

Хозяин надел на собаку намордник уже после нападения на мальчика. Фото: Киев Оперативный
Хозяин надел на собаку намордник уже после нападения на мальчика. Фото: Киев Оперативный

В Киеве стаффордширский терьер напал на мальчика, возвращавшегося домой вместе с отцом, и разорвал ребенку пятку до кости. Инцидент произошел во вторник, 17 сентября, на Ветряных Горах в Подольском районе столицы. Об этом сообщает в Facebook Киев Оперативный.

Хозяин агрессивного пса ничего не смог поделать с животным, а оттаскивал собаку от ребенка отец мальчика.

"Свидетели происшествия говорят, что ребенок просто шел и собаку не дразнил. Повезло, что ребенок жив и не инвалид, но пока неизвестно, когда Тимофей сможет нормально ходить", — говорится в сообщении.

Отмечается, что хозяин надел на собаку намордник уже после нападения на мальчика и не увидел ничего особенного в агрессивном поведении бойцовского пса: "А что тут такого? Так только собака покусала", - сказал он.

Как сообщали ранее Українські Новини, в Николаевской области бойцовская собака насмерть загрызла женщину.

Ранее в Киеве стаффордширский терьер загрыз бульдога и напал на его хозяев.

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