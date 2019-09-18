Бывший замглавы КГГА Резников назначен представителем Украины в ТКГ

Президент Владимир Зеленский назначил Алексея Резникова представителем Украины в рабочей группе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия).\r\nОб этом говорится в указе Президента №701 от 18 сентября, передают Українськi Новини.\r\nДанным указом Президент внес изменения в статью 1 указа №414 от 19 июля "Вопросы обеспечения представительства Украины в Трехсторонний контактной группе".\r\n"Уполномочить Резникова Алексея Юрьевича представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы", - сказано в нем.\r\nРезников родился в 1966 году во Львове, в 1991 году окончил юридический факультет Львовского государственного университета имени Ивана Франко по специальности "правоведение".\r\nВ июне 2014 года был избран заместителем городского головы - секретарем Киевского городского совета, в марте 2016 года стал заместителем председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления полномочий по вопросам самоуправления.\r\nВ сентябре 2018 года мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко уволил Резникова с должности замглавы КГГА.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о продолжении соблюдения бессрочного режима тишины.\r\nРанее Зеленский уволил Романа Безсмертного с должности представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) - Россия).