Бывший замглавы КГГА Резников назначен представителем Украины в ТКГ

Президент Владимир Зеленский назначил Алексея Резникова представителем Украины в рабочей группе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия).

Об этом говорится в указе Президента №701 от 18 сентября, передают Українськi Новини.

Данным указом Президент внес изменения в статью 1 указа №414 от 19 июля "Вопросы обеспечения представительства Украины в Трехсторонний контактной группе".

"Уполномочить Резникова Алексея Юрьевича представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы", - сказано в нем.

Резников родился в 1966 году во Львове, в 1991 году окончил юридический факультет Львовского государственного университета имени Ивана Франко по специальности "правоведение".

В июне 2014 года был избран заместителем городского головы - секретарем Киевского городского совета, в марте 2016 года стал заместителем председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления полномочий по вопросам самоуправления.

В сентябре 2018 года мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко уволил Резникова с должности замглавы КГГА.

Как сообщали Українськi Новини, Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о продолжении соблюдения бессрочного режима тишины.

Ранее Зеленский уволил Романа Безсмертного с должности представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) - Россия).