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  • Маленький размер - не всегда плохо: Озоновая дыра рекордно уменьшилась в площади за последние 30 лет
18 сентября 2019, среда, 14:47 6
Наука 2019-09-18T15:01:19+03:00
Українські Новини
Маленький размер - не всегда плохо: Озоновая дыра рекордно уменьшилась в площади за последние 30 лет

Маленький размер - не всегда плохо: Озоновая дыра рекордно уменьшилась в площади за последние 30 лет

Космос. Фото: NASA
Космос. Фото: NASA

Ученые утверждают, что озоновая дыра над Антарктидой в этом году может стать одной из самых маленьких за три десятилетия, сообщает "BBC".

Служба мониторинга атмосферы Коперника (CAMS) заявляет, что в настоящее время площадь озоновой дыры, по сравнению с обычно наблюдаемой в середине сентября, уменьшилась почти половину. Агентство ЕС добавляет, что дыра также находится не в центре материка и довольно далеко от полюса.

В 2019 году площадь озоновой дыры над Антарктидой составляет чуть более 5 млн квадратных километров. В прошлом году размеры дыры были больше 20 млн квадратных километров, а в 2017 году примерно около 10 млн.

Размер озоновой дыры. Фото: Служба мониторинга атмосферы КоперникаРазмер озоновой дыры. Фото: Служба мониторинга атмосферы Коперника

Озон - это молекула, состоящая из трех атомов кислорода. Он отвечает за фильтрацию вредного ультрафиолетового излучения от Солнца. Газ постоянно производится и уничтожается в стратосфере, примерно в 20-30 км над Землей.

В незагрязненной атмосфере цикл производства и разложения находится в равновесии. Но хлор и бромсодержащие химические вещества, выделяемые в результате деятельности человека, привели к несбалансированности этого процесса, что в итоге привело к потере озона.

Монреальский протокол, подписанный правительствами в 1987 году, направлен на восстановление ситуации путем запрета на производство и использование наиболее вредных химических веществ.

Ученые говорят, что, хотя потери начались в этом году раньше, чем обычно, они были усечены внезапным потеплением, которое подняло температуру в стратосфере на 20-30 градусов. Это дестабилизировало процесс разрушения озона.

"Прямо сейчас я думаю, что мы должны рассматривать это как интересную аномалию. Нам нужно узнать больше о том, что вызвало это", - сообщает заместитель руководителя CAMS Ричард Энгелен. Он также добавляет, что подобный случай требует дальнейшего изучения, иначе невозможно будет спрогнозировать изменения климата в дальнейшем. 

Как сообщали Українські Новини, ранее размеры озоновой дыры над Антарктидой вдвое превысили площадь материка. Тем временем гигантская черная дыра в галактике Млечный Путь начала пожирать все вокруг себя. Также NASA показали ураган "Дориан" из космоса.

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