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  • Маленький розмір - не завжди погано: Озонова діра рекордно зменшилася площі за останні 30 років
18 вересня 2019, середа, 14:47 9
Наука 2019-09-18T16:00:02+03:00
Українські Новини
Маленький розмір - не завжди погано: Озонова діра рекордно зменшилася площі за останні 30 років

Маленький розмір - не завжди погано: Озонова діра рекордно зменшилася площі за останні 30 років

Космос. Фото: NASA
Космос. Фото: NASA

Вчені стверджують, що озонова діра над Антарктидою в цьому році може стати однією з найменших за три десятиліття, повідомляє "BBC".

Служба моніторингу атмосфери Коперника (CAMS) заявляє, що в даний час площа озонової діри, порівняно з зазвичай спостерігається в середині вересня, зменшилася майже половину. Агентство ЄС додає, що діра також знаходиться не в центрі материка і досить далеко від полюса.

В 2019 році площа озонової діри над Антарктидою становить трохи більше 5 млн квадратних кілометрів. У минулому році розміри діри були більше 20 млн квадратних кілометрів, а в 2017 році приблизно близько 10 млн.

Розмір озонової діри. Фото: Служба моніторингу атмосфери КоперникаРозмір озонової діри. Фото: Служба моніторингу атмосфери Коперника

Озон - це молекула, що складається з трьох атомів кисню. Він відповідає за фільтрацію шкідливого ультрафіолетового випромінювання від Сонця. Газ постійно виробляється і знищується в стратосфері, приблизно в 20-30 км над Землею.

В незабрудненій атмосфері цикл виробництва і розкладання знаходиться в рівновазі. Але хлор і бромом хімічні речовини, що виділяються в результаті діяльності людини, призвели до незбалансованості цього процесу, що в підсумку призвело до втрати озону.

Монреальський протокол, підписаний урядами в 1987 році, спрямований на відновлення ситуації шляхом заборони на виробництво і використання найбільш шкідливих хімічних речовин.

Вчені говорять, що, хоча втрати почалися в цьому році раніше, ніж зазвичай, вони були усічені раптовим потеплінням, яке підняло температуру в стратосфері на 20-30 градусів. Це дестабілізує процес руйнування озону.

"Прямо зараз я думаю, що ми повинні розглядати це як цікаву аномалію. Нам потрібно дізнатися більше про те, що викликало це", - повідомляє заступник керівника CAMS Річард Энгелен. Він також додає, що такий випадок вимагає подальшого вивчення, інакше неможливо буде спрогнозувати зміни клімату в подальшому.

Як повідомляли Українські Новини, раніше розмір озонової діри над Антарктидою вдвічі перевищили площа материка. Тим часом гігантська чорна діра в галактиці Чумацький Шлях почала пожирати все навколо себе. Також NASA показали ураган "Доріан" з космосу.

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