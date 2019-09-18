Кабмін затвердив модель проведення анбандлінга "Нафтогазу"

Кабінет Міністрів затвердив модель проведення процесу з виділення функції оператора газотранспортної системи (анбандлінгу) Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

Про це на брифінгу заявив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель, передають Українські Новини.

"Ми зробили комплексне компромісне рішення, у нас є всі можливості для відділення оператора ГТС, щоб зробити його дійсно незалежним і щоб він зміг прозоро працювати. Констатую, так, ми прийняли необхідні рішення, щоб забезпечити відділення ГТС і можливість підписання договору у відповідності до вимог третього енергетичного пакета ", - сказав він.

Оржель зазначив, що ідея передачі "Оператора ГТС" під управління національної енергетичної компанії "Укренерго" була відхилена, оскільки проблеми оператора електромереж можуть впливати на "Оператора ГТС", тому була обрано традиційну модель.

Як повідомляли Українські Новини, новою моделлю анбандлінгу передбачається передача Фондом державного майна (ФДМУ) газотранспортної системи (ГТС) в господарське користування компанії ТОВ "Оператор ГТС України", створеної "Нафтогазом".

У свою чергу, "Оператор ГТС" повинен подати документи на сертифікацію Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), а далі сертифікацію має підтвердити Європейське енергетичне співтовариство.

Таким чином, "Оператор ГТС" отримує право комерційного використання ГТС і стає її оператором і стороною, яка підписує транзитний контракт від України з "Газпромом".

При цьому, щоб забезпечити реальне відділення згідно з європейськими правилами і незалежно від "Нафтогазу", управляти компанією має окрема структура.

Зазначається, що для цього в модель вводяться "Магістральні газопроводи України" і ця компанія буде в управлінні Міністерства фінансів.

Також "Магістральні газопроводи" повинні будуть викупити ТОВ "Оператор ГТС України" у "Нафтогазу", проте так, щоб, з одного боку, скоротити ймовірність впливу керівництва НАК на оператора, з іншого - зберегти економічний інтерес від транзиту для "Нафтогазу".

Повідомляється, що був обраний варіант викупу з розстрочкою на 15 років, при цьому щорічні платежі за "Оператора ГТС" будуть залежати від обсягів транзиту.