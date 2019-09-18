ГБР начало расследовать возможные угрозы Портнова в адрес прокурора ГПУ

Государственное бюро расследований начало расследование возможных угроз бывшего первого заместителя главы Администрации Президента Андрея Портнова прокурору Генеральной прокуратуры Александру Божко.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах. \r\n"Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесла Генпрокуратура, а расследование поручено ГБР", - сказал он.\r\nПроцессуальное руководство уголовным производством осуществляет Генеральная инспекция Генпрокуратуры. \r\nУстановлено, что в личной переписке с прокурором Божко Портнов угрожал ему, используя нецензурные выражения. \r\nНедовольство Портнова вызвало то, что прокурор длительное время отказывался закрывать уголовное производство против него. \r\nВ итоге, дело было закрыто прокурором только в начале сентября. \r\nКак сообщали Українськi Новини, в начале сентября Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство о возможных угрозах бывшего первого заместителя главы Администрации Президента Андрея Портнова экс-депутату Верховной Рады Инне Богословской (Партия регионов). \r\n20 февраля Печерский районный суд Киева установил для Генеральной прокуратуры срок в 1 месяц для завершения расследования уголовных производств в отношении Портнова. \r\nВ частности, речь идет об уголовном производстве, открытом по факту угрозы со стороны Портнова в адрес экс-депутата Верховной Рады от Партии регионов Инны Богословской. \r\n19 февраля 2014 года Богословская публично заявила, что Портнов позвонил ей со служебного телефона и угрожал ее жизни. \r\nОна попросила правоохранителей расследовать это преступление. \r\nБогословская также сообщила, что у нее сохранена распечатка звонков, подтверждающая ее разговор с Портновым.