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18 сентября 2019, среда, 12:08 260
Силовые структуры 2019-09-18T12:42:56+03:00
Українські Новини
ГБР начало расследовать возможные угрозы Портнова в адрес прокурора ГПУ

ГБР начало расследовать возможные угрозы Портнова в адрес прокурора ГПУ

Государственное бюро расследований начало расследование возможных угроз бывшего первого заместителя главы Администрации Президента Андрея Портнова прокурору Генеральной прокуратуры Александру Божко.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесла Генпрокуратура, а расследование поручено ГБР", - сказал он.

Процессуальное руководство уголовным производством осуществляет Генеральная инспекция Генпрокуратуры.

Установлено, что в личной переписке с прокурором Божко Портнов угрожал ему, используя нецензурные выражения.

Недовольство Портнова вызвало то, что прокурор длительное время отказывался закрывать уголовное производство против него.

В итоге, дело было закрыто прокурором только в начале сентября.

Как сообщали Українськi Новини, в начале сентября Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство о возможных угрозах бывшего первого заместителя главы Администрации Президента Андрея Портнова экс-депутату Верховной Рады Инне Богословской (Партия регионов).

20 февраля Печерский районный суд Киева установил для Генеральной прокуратуры срок в 1 месяц для завершения расследования уголовных производств в отношении Портнова.

В частности, речь идет об уголовном производстве, открытом по факту угрозы со стороны Портнова в адрес экс-депутата Верховной Рады от Партии регионов Инны Богословской.

19 февраля 2014 года Богословская публично заявила, что Портнов позвонил ей со служебного телефона и угрожал ее жизни.

Она попросила правоохранителей расследовать это преступление.

Богословская также сообщила, что у нее сохранена распечатка звонков, подтверждающая ее разговор с Портновым.

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