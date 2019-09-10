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10 сентября 2019, вторник, 12:54 703
Силовые структуры 2019-09-10T13:04:47+03:00
Українські Новини
Раскрыто похищение крымскотатарского активиста Аметова, - прокурор АР Крым Мамедов

Раскрыто похищение крымскотатарского активиста Аметова, - прокурор АР Крым Мамедов

Благодаря сотрудничеству Прокуратуры АР Крым, полиции и правозащитной организации было раскрыто преступление и сообщено о подозрении похитителям и убийцам крымскотатарского активиста Решата Аметова. Об этом заявил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов.

Прокуратура АР Крым осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту похищения и умышленного убийства крымскотатарского активиста.

"Выступая против оккупации полуострова он вышел на одиночный пикет. И, к сожалению, больше не вернулся к своей семье и близких. Сегодня раскрыто преступление и сообщено о подозрении похитителям, которые были участниками так называемой Самообороны Крыма. Руководил похищением бывший военный из Российской Федерации, который в том числе воевал на востоке Украины и в апреле 2014 года совершил аналогичное преступление", - отметил Мамедов.

В начале марта 2014 года Решат Аметов, демонстрируя свою проукраинскую позицию, не признавая оккупацию полуострова, вышел на одиночный пикет к зданию Совета Министров АР Крым в Симферополе. Именно оттуда его похитили трое "самообороновцев" и отвезли в штаб незаконного вооруженного формирования. Через две недели, тело убитого и замученного Аметова было обнаружено в Белогорском районе АР Крым.

По результатам расследования, прокуратурой АР Крым совместно со следственным отделом ГУНП в АР Крым и г. Севастополь сообщила о подозрении 3 упомянутым лицам по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 260 УК Украины (участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования) и ч. 3 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы человека, по предварительному сговору группой лиц, повлекшее тяжкие последствия). Подозреваемые объявлены в международный розыск.

Достичь результатов в расследовании похищения Героя Украины Решата Аметова удалось благодаря налаженному сотрудничеству прокуратуры АР Крым, Главного управления Национальной полиции в АР Крым и Севастополе с Украинским Хельсинским союзом по правам человека - УХСПЧ.

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